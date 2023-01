Calciomercato Napoli, il rinnovo più atteso: incontra De Laurentiis

Il Napoli lavora per continuare a pianificare il proprio futuro. Il contratto più importante (ma poco discusso) sta per essere rinnovato.

La vittoria per 5-1 sulla Juventus e poi la pesante penalizzazione dei bianconeri hanno rinsaldato la posizione del Napoli di principale candidata per lo scudetto. In questa stagione, i partenopei stanno conducendo un campionato di altissimi livello in termini di gioco e risultati, e il merito è principalmente del loro allenatore. Luciano Spalletti è il vero valore aggiunto di una rosa giovane che sulla carta non pareva in grado di trovarsi dov’è ora.

Ma con ancora 20 turni di campionato da giocare (siamo quasi e metà stagione), la strada per potersi dire campioni d’Italia è ancora lunga. E dopo il passo falso in Coppa Italia di pochi giorni fa contro la Cremonese, è chiaro che l’attenzione va tenuta alta. Oggi, per gli azzurri c’è il derby campano a Salerno, contro una squadra reduce da un certo disordine societario, ma non per questo da sottovalutare.

Poi, la dirigenza dovrà pensare a tenere unita la squadra e continuare a progettare il futuro a media e lunga distanza. Sul tavolo, in queste ore, ci sono molti rinnovi, tra cui quelli complicati di Lozano e Zielinski, e poi ovviamente quello molto atteso di Kvaratskhelia. Ma non sono gli unici, e anzi ce n’è uno addirittura più urgente che molti stanno sottovalutando: quello di Spalletti.

Spalletti e il Napoli: ci sarà il rinnovo?

L’accordo tra il tecnico di Certaldo e la società partenopea era biennale, per cui scadrà a giugno. È ovvio che, per come sta andando finora la stagione, l’interesse della società è di siglare un prolungamento, e lo stesso Spalletti pare decisamente d’accordo. Il contratto in essere prevede una clausola per l’estensione fino al 2024, che a questo pare scontata: le parti si dovrebbero incontrare a breve per discuterne e prendere una decisione.

Il rinnovo sarebbe una bella notizia per tutto l’ambiente Napoli, confermando la volontà di tutti a portare avanti questo progetto così di successo. Dopodiché, è chiaro che dalla prossima stagione andrà valutato un nuovo contratto vero e proprio, che probabilmente vedrà anche un miglioramento economico. Spalletti, infatti, al momento percepisce 3 milioni netti all’anno: è solo il sesto tecnico più pagato della Serie A, ma se dovesse vincere lo scudetto le cose facilmente cambieranno.