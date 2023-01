Napoli, come Insigne e Mertens: a fine anno via altri due big

Napoli pronto a due cessioni clamorose a fine anno: a causa della situazione economica attuale del club, partiranno di nuovo altri due big.

Il Napoli procede a vele spiegate in campionato, e con la penalizzazione della Juventus si è visto sottrarre un’altra avversaria per la corsa scudetto. Eppure, c’è poco da gioire: presto Spalletti potrebbe infatti perdere due giocatori molto importanti della sua rosa. Il Napoli non è sicuramente una squadra che può permettersi grandi spese, in questo momento, ed è risaputo che se arrivano offerte importanti deve valutarle bene.

La rosa partenopea ha attirato – lo sappiamo – tanti sguardi indiscreti, e sono molti i ragazzi di Spalletti che piacciono alle big europee. Fino al termine della stagione, nessuno dei pezzi grossi si muoverà: questo è il piano di Giuntoli e De Laurentiis. In estate, però, è tutto un altro discorso, decisamente aperto. Il primo nome sulla lista dei probabili addii è quello di Victor Osimhen, che da tempo ha stregato il Manchester United. Per lui ci sarebbe un’offerta da 100 milioni di sterline, difficilmente rinunciabile.

Ma le possibili partenze del Napoli non si limitano purtroppo al solo attaccante nigeriano. Sul fronte del rinnovo dei contratti, infatti, ci sarà presto da prendere una decisione molto importante. Sicuramente a fine stagione saluterà Juan Jesus, in scadenza e con una rosa di sostituti già pronta. Ma nel 2024 altri accordi vanno in scadenza e il Napoli dovrà cercare di rinnovarli quanto prima. Con un problema: il tetto d’ingaggio del club.

Pronti a salutare il Napoli: due big potrebbero non rinnovare

Proprio così: De Laurentiis ha deciso di contenere le spese, fissando un limite massimo degli stipendi annuali a 2,5 milioni. I contratti in essere non verranno toccati, ovviamente, ma i rinnovi non potranno andare sopra quella cifra. Se per Kvaratskhelia, al momento, non sarà un problema (passerebbe, con rinnovo, da 1,5 a 2,5 annui), per gli altri il discorso è diverso.

Due nomi su tutti: Lozano e Zielinski. Entrambi in scadenza nel 2024, guadagnano ben oltre il tetto salariale del Napoli: rispettivamente 4,5 e 3,5 milioni all’anno. Il club proporrà loro un rinnovo, ma al ribasso, per rientrare nei nuovi parametri economici, ma è difficile dire se i due lo accetteranno. In quel caso, al Napoli non resterà che lavorare alla loro cessione la prossima estate, per evitare di perderli a zero tra un anno circa. Una situazione per certi versi simile a quella che il club partenopeo ha già vissuto con Insigne e Mertens.