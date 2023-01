“Mani al volto…”: Salernitana-Napoli, la tegola per il big è durissima

In questi minuti si sta disputando l’anticipo della Serie A tra Salernitana e Napoli. Bella sfida e grande attesa per l’incontro all’Arechi.

Nell’anticipo della diciannovesima giornata di Serie A si affrontano all’Arechi la Salernitana di Davide Nicola e il Napoli di Luciano Spalletti. Un match molto delicato e importante, sentito da entrambe le tifoserie. Gli azzurri scendono in campo per vincere il big match e mandare un chiaro messaggio alle rivali, Milan e Inter in primis.

Nei primi minuti del match la sfida è sembrata ben delineata con gli uomini di Spalletti in controllo e la squadra invece di Nicola barricata in difesa. Il club granata, dopo l’8 a 2 subito nell’ultimo match di campionato contro l’Atalanta, ha un atteggiamento molto più difensivo con la squadra attenta prima a non prenderle e poi ad attaccare.

Dopo pochi minuti di gioco è arrivata una pesante tegola per i padroni di casa. La Salernitana, già orfana del leader della difesa Fazio, ha perso per infortunio il big della difesa Gyomber. Il centrale slovacco si è fermato improvvisamente mentre la squadra difendeva ed ha lasciato subito i suoi compagni in dieci.

Salernitana-Napoli, subito un cambio

Gyomber, come sottolineato dal giornalista DAZN Ricky Buscaglia, ha lasciato i suoi in dieci uomini e si è messo le mani al volto. Dopo qualche minuto Nicola è stato costretto al cambio ed ha così subito inserito il giovane Pirola al posto di Gyomber. Emergenza totale per il club campano contro il miglior attacco del campionato.

Poche emozioni nei primi minuti di gioco, la Salernitana rintanata in area e il Napoli all’attacco costantemente. Dopo venti minuti di gioco Osimhen ha sfiorato il gol impegnando subito Ochoa. Il match prosegue con la Salernitana in emergenza assoluta che si impegna e sogna ancora l’impresa contro gli azzurri. Dopo l’occasione per Osimhen anche i padroni di casa hanno sfiorato il clamoroso vantaggio e il polacco Piatek ha impegnato Meret, costringendo l’estremo difensore azzurro ad un grande intervento.