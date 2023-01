Napoli, le prestazioni valgono il Tottenham: lo vuole Conte

Le prestazioni del calciatore del Napoli stanno impressionando Antonio Conte, che vorrebbe il giocatore al Tottenham per la prossima stagione.

L’ha incoronato proprio mister Luciano Spalletti: Alex Meret è stato uno dei migliori in campo in occasione di Salernitana-Napoli. Il tecnico ci ha tenuto a sottolineare il livello della prestazione, non soltanto per alcuni interventi nel secondo tempo su Piatek che hanno consentito al Napoli di rimanere sul 2-0. Da sottolineare, infatti, erano anche le condizioni nelle quali il portiere italiano si è proposto, ovvero reduce da un’influenza nelle sere precedenti, che l’aveva costretto a ritmi d’allenamento più scarni.

Spesso discusso e anche relegato alla panchina, quando David Ospina era ancora un giocatore azzurro, in questa stagione Meret sta avendo la sua grande chance e opportunità più attesa di essere il giocatore inamovibile tra i pali. Salvatore Sirigu infatti non è stato quasi mai visto ed è già pronto a lasciare l’azzurro per una soluzione che gli garantisca un impiego leggermente superiore.

Il Napoli è sul punto di chiudere per un secondo portiere che ha tutte le qualità per rivestire anche il ruolo di primo, quando e se Spalletti dovesse optare per qualche turno di riposo per Meret. Si tratta di Pierluigi Gollini della Fiorentina. Col piglio da leader della difesa, Meret dopo Salernitana-Napoli ne ha parlato così ai microfoni di ‘SKY’: “Non ho ancora parlato con lui, ma lo conosco bene, abbiamo condiviso diversi ritiri con la Nazionale. È un bravo ragazzo e grande portiere, ci darà una grossa mano”.

Napoli, tentazione Tottenham per Meret? Le ultime dalla RAI

Farà bene a dare il meglio di sé Gollini, poiché a fine stagione si tireranno poi le somme ed eventualmente il Napoli opterà per la sua permanenza. Quella di Alex Meret, infatti, pare non così scontata perché le estimatrici non mancano, dopo questi primi favolosi mesi. A confermarlo è il giornalista ed esperto di calciomercato della ‘RAI’, Ciro Venerato, il quale ne ha parlato a ‘La Domenica Sportiva’.

Secondo quanto riferito dal collega, il giocatore del Napoli è seguito con grande attenzione dal Tottenham di Antonio Conte. La società inglese ci starebbe seriamente pensando, al punto da aver avviato alcuni colloqui con l’entourage di Meret durante i giorni scorsi. Il Napoli non ha intenzione di privarsene, ma l’estate è lunga e bisognerà essere pronti alle contromosse.