Napoli, che randellata per Spalletti: rinnovo difficile, parla l’agente

Quel che è venuta fuori nelle ultime ore è una randellata per il Napoli e per Luciano Spalletti: l’agente annuncia difficile il rinnovo

Il Napoli è alle prese con una grande stagione, arrivata soltanto a metà, dove però ha già conquistato dei risultati straordinari. Passaggio del turno in Champions con quindici punti su diciotto disponibili; cinquanta punti in campionato nel girone d’andata. Un peccato l’eliminazione contro la Cremonese in Coppa Italia, ma del resto niente è perfetto al 100%. Questi risultati sono figlio di una grande gestione di Aurelio De Laurentiis la scorsa estate, con gli arrivi di diversi calciatori buoni, ma non top player. Almeno sulla carta.

Una delle telenovele della scorsa estate è la situazione che ha vissuto Alex Meret. Il portiere del Napoli era stato anche criticato da Spalletti nelle intervista durante i ritiri, ma la società ha puntato su di lui dopo che Keylor Navas non si è accordato con il club. L’ex Udinese ha rinnovato, anche se a fine stagione la sua posizione sarà discussa nuovamente e di questo ha parlato il suo agente, Federico Pastorello.

Napoli, su Meret c’è la Premier League

Federico Pastorello, agente di Alex Meret, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Rai Sport che sarà trasmessa lunedì 23 gennaio alle 23:00. Eccone un’anticipazione: “Ha reagito da grande uomo e da vero campione dopo i momenti difficili della scorsa estate, dove sembrava vicinissimo alla cessione. Rinnovo con il Napoli? Ne stiamo parlando, ma ci sono dei club della Premier League interessati”. Il rinnovo c’è già stato lo scorso ottobre, quando il club partenopeo prolungò il contratto fino al 2024 con opzione di un altro anno. Questo per non avere un portiere in scadenza il 30 giugno 2023.

Poi la prossima estate ci sarà una nuova discussione per il rinnovo, anche se ci saranno da valutare tutte le proposte che riceverà il Napoli. Meret sta disputando un’ottima stagione, si sta rilanciando dopo anni di alternanza con Ospina che non gli aveva fatto bene, per niente. Anche con la Salernitana è risultato decisivo con una gran parata su Piatek.