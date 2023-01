“Caso plusvalenze, non solo la Juve”: trema la Serie A, altri club rischiano

La Serie A trema, ancora. Dopo la sanzione inflitta alla Juve (che non è ancora definitiva) c’è un altro filone d’indagine. Coinvolti anche altri club.

Il caso plusvalenze e le conseguenze sulla Juventus, stanno tenendo banco in maniera importante in queste ore. Quanto accaduto alla squadra bianconera è oggetto di grande discussione, anche perchè quel -15 che ora compare accanto alla Vecchia Signora quando si apre la classifica di Serie A, suona strano. Stranissimo. Eppure, la giustizia sportiva sta svolgendo un lavoro peculiare che non si è ancora fermato e che a quanto pare non riguarda soltanto la Juventus.

Certo, il club bianconero è stato punito (anche se ci sono ancora dei gradi di giudizio da verificare), e potrebbe non essere finita qua. Ci sono altre indagini che si stanno svolgendo, ed anche per quanto riguarda proprio le plusvalenze c’è ancora tanto da dire, non soltanto per quanto riguarda la stessa Juventus. Come riportato anche oggi ‘Libero’, infatti, ci sono anche altri club coinvolti in un secondo filone di indagini che, a questo punto, rischia di far tremare ancora di più la Serie A.

Caso plusvalenze, secondo filone di indagini: ci sono altri club oltre alla Juve

Fabio Paratici, all’interno delle intercettazioni che hanno inchiodato la Juventus, ha tirato in ballo anche altri club che a questo punto potrebbero rischiare in questa seconda “tornata” legata al caso plusvalenze. Si tratta di Sassuolo, Atalanta ma anche Udinese e due top club.

Si, perchè al centro dell’attenzione sono finite anche Roma e Milan. I giallorossi per lo scambio Spinazzola-Pellegrini, mentre i rossoneri per quanto riguarda l’operazione Caldara-Bonucci. Questi due colpi – riporta ‘Libero’ – non sono stati integrati nel primo filone di indagine, e potrebbero dunque rientrare nel secondo. Una situazione che resta molto calda, e che tutti i club di Serie A stanno guardando anche con grande apprensione. La classifica, insomma, potrebbe ancora cambiare.