“È l’unica…”: Napoli, il messaggio social fa impazzire i tifosi

Anche Luciano Spalletti sta ottenendo i suoi riconoscimenti personali. Con 276 vittorie è divenuto l’allenatore che ha trionfato più volte in Serie A nella storia del campionato a 3 punti fra gli allenatori in attività. I complimenti si sprecano per il Napoli , che sta riscoprendo ogni volta qualità diverse, come quelle che Eljif Elmas sta, ad esempio, manifestando, divenendo un’alternativa offensiva valida alla pari dei titolarissimi.

Così a conclusione della 19esima giornata e col titolo virtuale di campione d’inverno incassato, gli azzurri riaffermano 50 punti sui 57 a disposizione. Ovvero 16 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, quella contro l’ Inter al rientro in campionato dopo la pausa per i Mondiali di Qatar 2022 e il Natale . La squadra partenopea può inoltre contare sul capocannoniere, ai dati attuali, del campionato ovvero Victor Osimhen , che ha raggiunto quota 13 gol.

Il derby campano, Salernitana-Napoli , ha decretato per gli azzurri la fine del girone d’andata del campionato di Serie A, edizione 2022-23. Gli azzurri si sono imposti con un 2-0 a firma di Di Lorenzo e Osimhen , che rappresenta perfettamente l’andamento del match. Senza nessuna incertezza, anche perché Alex Meret si è mostrato in straordinaria condizione. La squadra di Luciano Spalletti ha concluso la pratica, rimarcando il dominio della sfida minuto dopo minuto.

Napoli capolista, Varriale: “Una squadra così non si vedeva da 10 anni”

Il giornalista della RAI, Enrico Varriale, si è espresso su Twitter rispetto alle prestazioni che il Napoli ha offerto in questa prima parte di stagione, appena terminata: “Manca un intero girone e a Napoli la scaramanzia resta una cosa seria. Ma il Napoli ha dimostrato finora di essere l’unica squadra europea del nostro calcio, bella e sempre con la voglia di fare la partita,come in serie A non si vedeva almeno da 10 anni. Complimenti a Spalletti”.

In un tweet precedente di Varriale, ancora a commento del Napoli in campo contro la Salernitana, il giornalista aveva definito gli azzurri come “padroni della Serie A”. Luciano Spalletti però si mantiene cauto, nel rispetto del ruolo che riveste, e in conferenza stampa post-match dichiara soltanto: “Noi 50 punti li abbiamo fatti meritatamente e ce li teniamo stretti”.