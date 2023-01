“Sempre poco…”: Salernitana-Napoli, un problema preoccupa Spalletti

Il Napoli ha giocato nel derby di ieri contro la Salernitana una gara di carattere, portando a casa un’importante vittoria, anche se l’insufficienza preoccupa.

Il Napoli, all’Arechi nel pomeriggio di ieri, ha affrontato un derby tutto campano di sicuro non scontato. Perché la Salernitana non sta affrontando un momento semplice, ma è comunque chiamata a ripartire insieme a Davide Nicola. Gli azzurri, tuttavia, non hanno sbagliato praticamente nulla. Anche se è arrivata comunque un’insufficienza che preoccupa.

Luciano Spalletti nella giornata di ieri ha cambiato effettivamente pochissimo rispetto all’undici titolare classico. È stato solamente costretto a correre ai ripari per l’influenza che ha messo ko e quindi reso indisponibile Kvaratskhelia. Mentre sulla destra è stato chiamato a scegliere uno tra Politano e Lozano.

Il messicano, che fin qui ha effettivamente trovato meno spazio, è stato schierato perciò dal primo minuto. Ma la sua prestazione non ha convinto. Ed è per questo motivo che l’unica insufficienza data dal ‘Corriere dello Sport’ è arrivata proprio per la sua prestazione. Il Napoli adesso riflette sulla situazione.

Salernitana-Napoli, l’unica insufficienza è per Lozano: il club azzurro ragiona

Salernitana-Napoli, oltre ad essere un derby fondamentale dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, doveva essere anche il nuovo punto di partenza di Hirving Lozano. Ma il messicano non ha sfruttato l’occasione della titolarità. Anzi, piuttosto è rimasto nell’ombra.

E ciò ha pesato sulle valutazioni date in pagella dal ‘Corriere dello Sport’. Perché se tutti sono stati promossi a pieni voti, l’esterno destro si è visto dare un sonoro 5,5. Con una motivazione ben precisa. “Per uscire da ogni equivoco ha bisogno di un bel po’. Riesce anche a sistemare qualche allungo. Ma è sempre troppo poco“, sentenzia il quotidiano sportivo.

Insufficienza, quindi, che pesa perché da lui Luciano Spalletti vorrebbe molto di più. Specialmente perché spesso accostato a possibili partenze. Adesso il Napoli potrebbe perciò ragionarci ponendo alla cosa maggiore attenzione.