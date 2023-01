Caos Roma, non solo Zaniolo: Mourinho può perderlo prima del Napoli

C’è grande attesa per il match di domenica prossima tra Napoli e Roma. I due club sono tra le squadre più in forma del campionato.

Il prossimo turno di campionato verrà una sfida molto interessante in Serie A. Il Napoli capolista di Luciano Spalletti ospiterà la Roma di Josè Mourinho, il primo match del girone di andata e uno scontro molto interessante per gli obiettivi futuri dei due club. Da un lato gli azzurri stanno dominando il campionato e stanno letteralmente annichilendo tutti gli avversari, distruggendo finora il campionato.

La Roma è invece una delle squadre più in forma del campionato e il club giallorosso non intende assolutamente fermarsi. Il club giallorosso sta giocando in questi minuti contro lo Spezia ed un ulteriore vittoria rilancerebbe ancora di più le ambizioni Champions della squadra giallorossa.

Siamo a gennaio e la società deve fare i conti anche con il calciomercato e con le richieste per i suoi assistiti. Il futuro di Nicolò Zaniolo è in forte bilico e il trequartista giallorosso potrebbe lasciare il club già a gennaio. Sul giocatore c’è il forte interesse di diverse squadre di Premier League, a partire dal Brighton di De Zerbi e soprattutto il Tottenham di Conte e Fabio Paratici.

Roma, non solo Zaniolo in bilico

Il club giallorosso ha diversi calciatori in uscita e tra questi c’è anche l’attaccante uzbeko Eldor Shomurodov. Il giocatore non è mai entrato nelle grazie di Mourinho e potrebbe lasciare il club già in questo mercato di gennaio. La società nell’eventualità potrebbe tornare sul mercato, ma intanto Shomudorov potrebbe partire.

Secondo quanto riporta Tmw ci sono diversi club sulle tracce sul calciatore. C’è l’interesse della neopromossa Cremonese e dello Spezia, ma in pole ci sarebbe il Torino. La società di Juric è alle prese coi problemi fisici di Pellegri ed è alla disperata ricerca di un attaccante, le parti già si sono incontrate ma hanno trovato un accordo. L’obiettivo è chiudere in settimana e quindi Shomurodov potrebbe dire addio prima del Napoli.