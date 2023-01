Roma, Mourinho trema: non solo Zanioli, altri big out col Napoli?

La Roma dovrà stare attenta contro lo Spezia, perché oltre Zaniolo ci sono ben quattro calciatori diffidati che rischiano di saltare il match contro il Napoli.

Quest’oggi il campionato di Serie A concluderà la sua andata, con 19/19 giornate disputate. Con tre d’anticipo, il Napoli ha ottenuto il titolo virtuale di campione d’inverno. Gli azzurri di Luciano Spalletti si sono riconfermati anche allo ‘Stadio Arechi’ di Salerno, battendo i granata nel derby campano per 2-0 con reti di capitan Di Lorenzo e Victor Osimhen. Proprio quest’ultimo al momento è anche in testa alla classifica dei capocannonieri con 13 reti.

Dopo la sentenza della Corte federale d’Appello rispetto all’indagine che vede coinvolta la Juventus, i bianconeri sono stati declassati di 15 punti in classifica. Una penalizzazione che ad oggi allontana la squadra di Max Allegri dalla zona Europa del campionato. La principale antagonista azzurra sembra quindi essere l‘Inter, a causa della discontinuità che invece sta riscontrando il Milan, attuale campione in carica.

Grande attenzione va riservata però anche alla Roma, sebbene sia la sesta in classifica, alla pari di Atalanta e Lazio, in attesa dei risultati della domenica. La formazione di Mourinho sarà ospite allo ‘Stadio Diego Armando Maradona’ la prossima domenica per la prima gara del Napoli nel girone di ritorno di Serie A.

Napoli-Roma, giallorossi attenti ai diffidati: ben 4 in campo a La Spezia

Un impegno da non sottovalutare. Affrontare la formazione di José Mourinho non è mai semplice e l’ambiente sarà caldo anche sugli spalti. La trasferta è, ricordiamo, vietata ai tifosi giallorossi residenti nella Capitale dopo gli scontri fra tifoserie avvenuti un autostrada due weekend orsono.

Spezia-Roma è la trasferta della formazione laziale prima di prepararsi all’impegno contro il Napoli e Mourinho dovrà pensare bene a chi schierare in campo. Al ‘Picco’ di La Spezia bisognerà badare con attenzione ai cartellini gialli, poiché ben quattro calciatori sono diffidati e rischiano di saltare l’impegno del ‘Maradona’. Si tratta di Celik, Cristante, Mancini, Smalling. In realtà anche Zaniolo è già stato ammonito, ma ormai è verso l’addio e infatti non presente tra i convocati. Verosimilmente non sarà in campo nemmeno contro il Napoli.