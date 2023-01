👀 Napoli irraggiungibile, ma il Milan cala il jolly: rinforzo Scudetto

Il Milan non molla la corsa Scudetto ed è pronto al grande colpo: Maldini vuole regalare a Pioli il rinforzo per tentate il tutto per tutto.

Il Napoli continua la sua marcia in testa alla classifica. Gli azzurri, dopo aver regolato anche la pratica Salernitana, mantengono una certa distanza dalla inseguitrici. Dietro la squadra di Spalletti, dopo la penalizzazione inflitta alla Juventus, continuano ad inseguire Milan ed Inter che proveranno, rispettivamente contro Lazio ed Empoli, a ribattere al successo partenopeo targato Di Lorenzo ed Osimhen.

Il Milan però non guarda solo al campo, ma anche al mercato. E proprio dalla sessione di riparazione potrebbe arrivare il grande colpo. Maldini vuole regalare a Pioli un grande nome, per non lasciare nulla di intentato. Il Milan infatti in queste ore starebbe tessendo i contatti con la Roma per l’acquisto di Nicolò Zaniolo. Quest’ultimo infatti è in rotta con i giallorossi dopo il mancato rinnovo del contratto. Giocatore e società hanno quindi deciso di sondare il mercato al fine di arrivare ad un trasferimento quanto il più presto possibile.

Negli scorsi giorni si era fatto vivo il Tottenham, ma la distanza tra le parti, soprattutto riguardo la formula del trasferimento, rende difficile una svolta a breve. Ecco quindi che, stando a quanto riporta il collega di Sky Gianluca Di Marzio, ci sarebbe stato l’inserimento del Milan. I rossoneri sarebbero quindi pronti ad approfittare dell’occasione di mercato, con Zaniolo che quindi resterebbe in Serie A.

Milan, idea Zaniolo: contatti con la Roma, ecco la proposta rossonera

Uno dei principali problemi che hanno impedito alla trattativa con il Tottenham di decollare è stata la formula del trasferimento. I giallorossi vorrebbero la sicurezza di ricavarci qualcosa dalla vendita, mentre gli Spurs si erano fermati ad un prestito con diritto di riscatto. Il Milan avrebbe quindi dalla sua la proposta di un prestito con obbligo di riscatto in caso di qualificazione Champions.

Una formula che incontrerebbe già un parere leggermente più favorevole da parte della Roma. Maldini sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra attorno ai 25 milioni, legata logicamente alle condizioni che renderebbero il trasferimento un obbligo, bonus compresi.