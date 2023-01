“Ha preso informazioni”: calciomercato Napoli, Spalletti perde il suo big?

Il Napoli rischia di perdere uno dei calciatori fin qui molto determinanti: alcuni club si stanno muovendo per strapparlo a Luciano Spalletti

L’ottimo rendimento del Napoli passa attraverso numeri importanti. La squadra di Luciano Spalletti ha chiuso il girone d’andata con 50 punti. Un bottino che le consente di aspirare al record dei 102 punti conquistato dalla Juventus sotto la gestione di Antonio Conte. Gli azzurri hanno anche il miglior attacco con 46 reti e pure la miglior difesa del campionato.

Soltanto 14 i gol concessi dal Napoli fino a questo momento. Grosso merito del lavoro difensivo svolto dalla retroguardia partenopea. Un peso enorme hanno anche gli interventi di Alex Meret. Il portiere si è messo alle spalle le incertezze degli anni passati quando ha giocato a singhiozzo. Ora l’estremo difensore è diventato protagonista e su di lui si è acceso l’interesse di altre squadre.

Calciomercato Napoli, agente Meret: “Parlo con il club del suo rinnovo ma ci sono club inglesi interessati a lui”, c’è il Tottenham

Il portiere 25enne (spegnerà 26 candeline il 22 marzo) sta trovando grande continuità in questa stagione. Lungo il cammino ha lasciato diverse parate importanti. L’ultima contro la Juventus in un momento in cui la gara era ancora in bilico. Il calciatore, che prima di Natale ha rinnovato fino al 2024 il suo accordo con il Napoli, è ancora al centro di varie voci.

Su di lui però nelle scorse ore ha fatto chiarezza il suo procuratore. Federico Pastorello ha parlato ai microfoni di ‘Rai Sport’. Dichiarazioni che sono state riprese questa mattina dal ‘Corriere dello Sport’. “Sto parlando con il Napoli per il rinnovo, ma ci sono anche club inglesi interessati a lui”, ha detto l’agente del portiere di Udine. Come spiega il quotidiano romano, infatti, il calciatore è finito nel mirino del Tottenham, che avrebbe già “preso informazioni” su Meret.

Il calciatore e il suo agente, intanto, trattano il rinnovo con il Napoli. Il rapporto tra le parti è stato prolungato di recente fino al 2024 con opzione in favore degli azzurri per un’altra stagione. Il momento delle scelte però si avvicina.

In questa stagione Meret non ha saltato neppure una partita finora. In 26 gare ha raccolto 22 reti mentre in dieci circostanze ha mantenuto la sua porta inviolata.