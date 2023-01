🎉 Napoli, salti di gioia per i tifosi: gode anche De Laurentiis

Il Napoli si gode le buone notizie che arrivano: non fanno sorridere solamente i tifosi ma anche De Laurentiis.

Il Napoli si prepara per affrontare la Roma alla prossima gara di Serie A. Il big match inciderĂ in ottica classifica e per questo il gruppo azzurro sta ponendo massima concentrazione su quanto andrĂ ad affrontare. Nel frattempo, poi, è arrivata anche un’ottima notizia per tifosi e De Laurentiis.

Il Napoli, quindi, pensa al futuro e in questo futuro vuole essere ancora lungo e ben stabile il rapporto con Cristiano Giuntoli a cui è affidata l’area del mercato.

Proprio su di lui, si è soffermata nell’ultimo periodo l’attenzione anche della Juventus che si sta piano piano riformando a livello societario. Ma ora è arrivata una notizia che fa particolarmente piacere al club partenopeo.

Napoli, arrivano buone notizie per i tifosi e De Laurentiis: il motivo per cui Giuntoli non andrĂ alla Juventus

“Francesco Calvo – si legge sulle pagine di ‘Tuttosport’ – è il nuovo responsabile dell’area sportiva della Juventus. Dopo che venerdì la sentenza della Corte d’Appello federale ha inflitto ai bianconeri 15 punti di penalizzazione e inibito per 16 mesi il ds Federico Cherubini, ieri il club ha scelto la soluzione interna affidando a Calvo un ruolo per lui completamente nuovo”.

Ma non è finita qui. Ed è proprio la notizia che ne è conseguita che farĂ piacere al Napoli. PerchĂ© il quotidiano sportivo ha poi anche fatto sapere: “La decisione non è frutto dell’emergenza nĂ© una nomina pro tempore ma definitiva e rientra nel progressivo riassetto societario. Nei prossimi mesi, la societĂ andrĂ alla ricerca di un direttore sportivo operativo. E difficilmente sarĂ Cristiano Giuntoli, perchĂ© probabilmente il ds del Napoli non accetterebbe di lavorare sotto Calvo“.