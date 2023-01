Napoli-Roma, che felicità per Spalletti: la notizia è una manna

Tanta felicità per Luciano Spalletti, una notizia che è una manna in vista del match di domenica tra Napoli e Roma

Il Napoli domenica prossima sfiderà la Roma nella 1^ giornata del girone di ritorno. Un match attesissimo, che vedrà i partenopei confrontarsi con la prima di una serie di big che affronterà allo stadio Maradona. La sfida dell’andata si è conclusa 0-1, con un gran gol di Victor Osimhen che ha approfittato di un errore di Smalling per fulminare Rui Patricio con un gran destro. Nell’ultima partita, prima della Salernitana, c’era stata apprensione tra i tifosi dei partenopei per l’assenza di Khvicha Kvaratskhelia.

Dopo la bellissima prestazione contro la Juventus, dove Kvaratskhelia era andato a segno con un bellissimo gol e siglato anche due assist, ha subito un forte attacco influenzale. Questo gli ha fatto saltare la sfida di Coppa Italia con la Cremonese, anche se non sarebbe sceso comunque in campo da titolare. Ed è rimasto a casa anche per il match con la Salernitana. E oggi è arrivata una notizia che non può che far felice Luciano Spalletti e i tifosi del Napoli.

Napoli-Roma, Kvaratskhelia torna a disposizione

Secondo quanto riferito dall’edizione di oggi di Repubblica, Khvicha Kvaratskhelia tornerà a disposizione di Luciano Spalletti già a partire da domani. Martedì, infatti, è prevista la ripresa degli allenamenti a Castel Volturno. L’attaccante georgiano è guarito dall’influenza completamente, quindi è atteso al centro sportivo e potrà allenarsi per essere poi convocabile per Napoli-Roma di domenica. E sarà lui il padrone della fascia sinistra, anche se bisogna comunque dare dei meriti a Eljif Elmas, cresciuto esponenzialmente in questa stagione, che lo ha degnamente sostituito.

Kvaratskhelia fin qui ha segnato 9 gol e siglato 12 assist in 20 partite tra Serie A e Champions League. Ha saltato diverse partite per una lombalgia, anche con la Georgia, e anche le ultime due per influenza. Ma ha recuperato e tornerà ad accarezzare il pallone con la sua delicatezza aggressiva che lo ha contraddistinto fino a questo momento.