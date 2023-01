Napoli, il club ha scelto il sostituto del big: intesa totale

Il Napoli setaccia il calciomercato: una delle prossime rivali degli azzurri ha scelto il sostituto del big che interessa pure a Giuntoli

Il calciomercato tiene banco. Il mese di gennaio non ha fatto registrare tantissimi movimenti in Serie A. La situazione è rimasta piuttosto bloccata. Il Napoli ha fatto registrare l’ingresso di Bereszynski ma ora le ultime indiscrezioni non lasciano tranquillo Luciano Spalletti perché un calciatore sempre presente fino a questo momento rischia di lasciare la società azzurra in estate.

Intanto, anche in Europa si parla di calciomercato e diversi club sono alla ricerca delle pedine per rinforzare le proprie rose. Tra questi anche la prossima rivale del Napoli in Europa, l’Eintracht Francoforte. I movimenti della formazione tedesca interessano da vicino la società del presidente Aurelio De Laurentiis.

Calciomercato, l’Eintracht Francoforte ha individuato il successore di Ndicka: è il 21enne Willian Pacho.

L’Eintracht Francoforte è attivo sul mercato. Il club tedesco, prossimo eurorivale del Napoli negli ottavi di finale di Champions League, ha individuato il nuovo rinforzo per la difesa. Il calciatore in questione rileverà il francese Evan Ndicka, negli scorsi mesi accostato pure alla società del presidente Aurelio De Laurentiis.

Il calciatore francese è vicino alla scadenza del suo contratto con il club tedesco e in estate cambierà aria. Il difensore classe 1999 ha attirato su di sé l’attenzione di diversi club e l’Eintracht Francoforte è ormai rassegnato a perdere uno dei protagonisti della vittoria dello scorso anno in Europa League.

I tedeschi si sono mossi in anticipo per trovare un sostituto al difensore francese. L’Eintracht ha chiuso l’arrivo di William Pacho. Quest’ultimo è un nazionale ecuadoregno classe 2001. Il calciatore gioca nell’Anversa, in Belgio, e arriverà in estate all’Eintracht Francoforte. Il giocatore è sbarcato in Europa soltanto un anno fa, quando la società fiamminga lo ha prelevato dall’Independiente. Per lui, da luglio comincerà una nuova avventura in un club che si sta mettendo in luce anche in campo europeo.