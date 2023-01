😍 Napoli, ottime notizie per Giuntoli: domani finalmente arriverà la firma

Il Napoli porta a termine un’operazione che era nell’aria già da diverse settimane: domani mattina arriverà la firma sul nuovo contratto.

Per il Napoli si iniziano dunque a incastrare tasselli importanti di un affare che è in procinto di essere portato a termine ormai da diversi giorni. Mancano, quindi, solamente poche ore per la firma che il giocatore metterà sul suo nuovo contratto. Gli aggiornamenti.

Il Napoli lavora, con Cristiano Giuntoli, alle diverse operazioni da voler mettere a segno con il mercato di gennaio ufficialmente in corso. E un affare nello specifico ora sta volgendo verso la chiusura.

I tasselli, infatti, iniziano a posizionarsi tutti al loro posto. Perché sono arrivate le ultime novità in merito alla trattativa che coinvolge sia Salvatore Sirigu sia Pierluigi Gollini.

Calciomercato Napoli, attesa per domani mattina la firma di Sirigu con la Fiorentina: i dettagli

A dare le ultimissime novità sulla trattativa che sta per rendere Salvatore Sirigu un nuovo giocatore della Fiorentina è stata la redazione di ‘Firenzeviola.it’. Il Napoli sta lavorando ormai già da diverso tempo con il club viola per il trasferimento del portiere finora secondo tra le file azzurre dietro ad Alex Meret.

E, dopo aver svolto le visite mediche al centro sportivo della Fiorentina, domani mattina il giocatore firmerà anche il suo nuovo contratto. Si trasferirà nella squadra di Vincenzo Italiano grazie a un prestito secco. E di rimando al Napoli, in accordo con l’Atalanta, arriverà Pierluigi Gollini che in viola non ha trovato lo spazio desiderato. Tutto si sta man mano incastrando. E i partenopei ora attendono solo l’arrivo del portiere a Villa Stuart dove sosterrà anche lui le visite mediche.