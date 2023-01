“Nella prossima estate…”: questa non ci voleva Napoli, i tifosi tremano

Napoli, attenzione all’annuncio sul mercato. Questa non ci voleva, ora i tifosi tremano davvero. De Laurentiis saluta il suo big?

Un vero e proprio momento magico, quello che il Napoli di Luciano Spalletti ha vissuto finora. Cinquanta punti raccolti nel solo girone d’andata ed un primato in classifica che lambisce addirittura la doppia cifra di distacco rispetto alle inseguitrici. Un campionato da sogno, che sta vedendo gli azzurri assoluti protagonisti per gioco e risultati. Soprattutto per gli uomini che stanno trascinando l’undici allenato e guidato dal trainer nativo di Certaldo.

Uomo copertina di questo Napoli, dopotutto, non può che essere Victor Osimhen. Il nigeriano sta letteralmente conducendo gli azzurri al grande traguardo, rete dopo rete, domenica dopo domenica. Con Luciano Spalletti in panchina. l’ex bomber del Lille sembra aver compiuto un altro step in avanti per maturità e completezza. Non più isterico e nervoso, adesso il numero nove azzurro è letale ed equilibrato. Sempre presente a sé stesso e alla partita, per azzannarla e terrorizzare le difese di tutta la Serie A.

Napoli-Osimhen, l’annuncio spaventa i tifosi: “La prossima estate…”, questa ora non ci voleva

Non a caso, Osimhen era stato uno degli uomini più chiacchierati nella scorsa estate. E adesso, potrebbe tornare ad infiammare il prossimo mercato. Ad assicurarlo è Gianluca Di Marzio di ‘Sky Sport’, che in diretta non ha mostrato dubbi: “Quello del nigeriano sarà il nome principe della prossima sessione. La prossima estate si scateneranno tanti top club per lui, soprattutto la Premier League. Oggi è difficile trovare calciatori dell’età di Osimhen che siano già così completi tecnicamente e fisicamente”.

E ancora, Di Marzio spaventa i tifosi del Napoli: “Il Manchester United è uno dei club più importanti e facoltosi al mondo, hanno bisogno disperato di un attaccante. Già lo scorso anno c’avevamo provato e proveranno a prenderlo e portarlo via da Napoli di nuovo nella prossima estate”. Un annuncio che fa tremare il supporting azzurro, proprio sul più bello: “Questa non ci voleva”, potrà pensare qualcuno, ma l’importante sarà restare concentrati sul campionato.