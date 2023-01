Napoli-Meret, si apre un nuovo scenario: la cifra che fa vacillare De Laurentiis

Il futuro di Alex Meret resta avvolto nel mistero. Spunta la proposta che potrebbe far cedere definitivamente Aurelio De Laurentiis.

Quella di Alex Meret è di sicuro una stagione importante, che arriva a concretizzarsi dopo anni di presenza alle spalle di David Ospina. Per l’ex Spal è stato complicato ritagliarsi un posto da titolare con il colombiano in rosa, e cosi è rimasto ai margini. Molti addirittura avevano ipotizzato un addio la scorsa estate, proprio in virtù delle tante critiche piovute su Alex ed anche sulla sua scarsa capacità di adattarsi ad uno stile di gioco che prevede l’abilità dell’estremo difensore nel giocare la palla con i piedi.

Niente di tutto questo. Non soltanto Meret è rimasto al Napoli, con gradimento delle parti ed un contratto rinnovato fino al 2024 (con opzione unilaterale per il 2025), ma è diventato anche un punto fermo della squadra. Di nuovo. Si, perché la prima fase di Alex in azzurro l’ha visto mettere in campo delle prestazioni importanti, al punto da essere ritenuto da diversi addetti ai lavori al pari di un certo Gigio Donnarumma (per alcuni addirittura più forte!).

Napoli, addio Meret: la proposta che può convincere De Laurentiis

Ad oggi, va detto, un addio di Meret non rientra nelle prerogative del Napoli. Il club vorrebbe trattenerlo, soprattutto dopo una prima parte di stagione dove lui stesso ha dimostrato di valere senza dubbi il posto da titolare. Eppure, c’è un nuovo scenario che si sta aprendo proprio in questi giorni e che potrebbe far vacillare Aurelio De Laurentiis.

Secondo quanto riportato da Ciro Venerato, giornalista di ‘Rai Sport’ ed esperto di mercato, ci sarebbe il Tottenham sulle tracce del portiere azzurro. Premessa la volontà di continuare insieme, ci sarebbe il modo di far vacillare De Laurentiis: una proposta da 30 milioni di euro. Questa la cifra che gli spurs sarebbe pronti a presentare sul tavolo del patron azzurro, e che potrebbe convincerlo a lasciar andare Meret.