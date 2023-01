“Quando parla fa disastri…”: l’elogio a Spalletti nasconde una bordata

Parole di elogio per Luciano Spalletti, almeno in maniera apparente. Il tutto nasconde una bordata al presidente del Napoli.

La firma di Luciano Spalletti su questo girone di andata azzurro sembra chiaro ed evidente. L’allenatore ha messo in piedi un sistema di gioco importante, in grado di esaltare la collettività in maniera evidente. E cosi il Napoli ha rinunciato a giocatori del calibro di Insigne, Mertens, Koulibaly e Fabiàn Ruiz, elementi che hanno fatto le fortune della squadra partenopea negli scorsi anni.

La politica è sensibilmente cambiate: spazio a giovani interessanti in grado di inserirsi in maniera funzionale all’interno dello scacchiere di Spalletti. Un’idea che suonava quasi come un azzardo, considerando l’esodo di titolari durante la sessione estiva di calciomercato.

Il Napoli, in definitiva, ha trovato la sua ‘El Dorado’ proprio col coraggio di sperimentare, affidarsi al talento e non soltanto agli ingaggi faraonici. E cosi De Laurentiis ringrazia Spalletti per il grande lavoro fatto in sede di preparazione della squadra, e Cristiano Giuntoli per quanto riguarda la costruzione di una rosa bene assortita.

Napoli-Spalletti, senti Vieri: che bordata a De Laurentiis

Oggi si parla ovunque di un Napoli che sta stracciando il campionato ed ha messo a distanza considerevole le avversarie. Certo, c’è ancora tanto da raccontare, con un intero girone di ritorno da giocare e le partite di Champions che potrebbero portare ancora più in alto la squadra azzurra.

De Laurentiis ringrazia, ma parla poco. Di sicuro in questi mesi abbiamo sentito parlare meno il patron del Napoli rispetto alla norma. E proprio di quest’ultimo argomento ha parlato Christian Vieri ai microfoni della sua ‘Bobo Tv’, programma in onda su Twitch.

Un complimento a Luciano Spalletti che cela, però, una bordata al presidente De Laurentiis: “L’evoluzione dell’anno è tenere zitto De Laurentiis per un anno intero”, ha detto Vieri in diretta. “Questa è la giocata numero uno di Spalletti a Napoli, è riuscito anche nell’impresa di far stare zitto ADL un anno intero”, ha ancora proseguito l’ex bomber dell’Inter. “Ogni volta che parla De Laurentiis – ha detto ancora Vieri – fa dei disastri e invece ora non dice una parola”.