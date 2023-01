Napoli, non solo Gollini: doppia ufficialità e doppia gioia per i tifosi

Spalletti ha incassato una serie di notizie positive nelle ultime ore: il Napoli può guardare con fiducia al confronto con la Roma

Il momento del Napoli è particolarmente felice. L’umore dello spogliatoio e dell’ambiente è galvanizzato dai recenti risultati, che non hanno risentito del contraccolpo della prematura eliminazione dalla Coppa Italia arrivata per mano della Cremonese. La formazione di Luciano Spalletti vuole proseguire su questa scia pure contro la Roma.

In vista dell’appuntamento di domenica sera contro la squadra di José Mourinho, nella giornata di oggi è arrivata una tripla notizia positiva per tutti i sostenitori azzurri. La prima riguarda l’imminente ufficialità dell’arrivo di Pierluigi Gollini, che si metterà a disposizione di Spalletti già nelle prossime ore. Il tecnico può contare però su altre due piacevoli novità.

Napoli, buone notizie per Spalletti dal primo allenamento settimanale: Juan Jesus recupera, prima parte col gruppo per Kvaratskhelia

Il Napoli ha ripreso gli allenamenti per preparare il posticipo di domenica sera contro la Roma, altro confronto di grande rilievo per la squadra di Luciano Spalletti. Dopo due giorni di riposo, si sono segnalate due piacevoli novità per l’allenatore di Certaldo.

Il gruppo, come riferisce il report giornaliero della società, ha iniziato la sessione con un’attivazione in palestra e lavoro di potenza aerobica sul campo dell’SSCN Konami Training Center. La seduta è poi proseguita con una partita a tema e combinazioni di gioco con conclusioni in porta.

Le novità giunte riguardano Juan Jesus e Kvaratskhelia. Il difensore brasiliano, infatti, dopo aver saltato il derby con i granata, oggi ha svolto l’intera seduta in gruppo. L’attaccante georgiano ha svolto la prima parte della seduta in palestra con il resto della squadra per poi proseguire con un allenamento atletico individuale sul terreno di gioco.

Nelle prossime ore si metterà a disposizione di Spalletti pure il nuovo rinforzo Pierluigi Gollini. Il portiere bolognese sta ultimando gli ultimi passaggi burocratici e medici prima di diventare ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli. Con la Roma ci sarà pure il calciatore di proprietà dell’Atalanta.