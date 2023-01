Napoli-Roma, Spalletti può già esultare: la notizia è una manna

Il Napoli si prepara al big match contro la Roma, in programma domenica sera. Spalletti ha ricevuto una super notizia.

Il quadro sarà più chiaro stasera, al termine della partita che vedrà protagoniste la Lazio ed il Milan, ma intanto il Napoli ha diversi motivi per sorridere. Il vantaggio nei confronti dell’Inter, battuta a sorpresa ieri dall’Empoli, è aumentato (+13). La Juventus invece, dopo la penalizzazione, non rappresenta più una minaccia credibile. Le condizioni ideali, quindi, per iniziare a preparare il prossimo match di campionato.

Domenica, alle ore 20.45, gli azzurri affronteranno la Roma risalita in classifica grazie agli ultimi risultati positivi. I giallorossi, risaliti al terzo posto a -1 proprio dai rossoneri, nel 2023 non hanno mai perso: 4 vittorie ai danni del Bologna, del Genoa (in Coppa Italia), della Fiorentina e dello Spezia ed un pareggio contro i Campioni d’Italia. Il tutto, segnando 8 reti e subendone appena 2. Un ottimo bottino, che ha aumentato l’autostima del gruppo di José Mourinho.

Un match che si preannuncia quindi complesso per Luciano Spalletti, intenzionato in ogni caso a vincere per consolidare il primato in classifica e allungare il gap dalle rivali. In campo si vedrà la formazione migliore, con il mister che auspica di riavere a disposizione Khvicha Kvaratskhelia non convocato per la trasferta di Salerno a causa di una sindrome influenzale. Oggi sono arrivati aggiornamenti in merito alle sue condizioni.

Napoli, l’aggiornamento sulle condizioni di Kvaratskhelia

Il georgiano, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Repubblica’, è guarito in maniera definitiva e ieri si è allenato a Castel Volturno nonostante il giorno libero a disposizione. Il problema fisico, quindi, è stato messo definitivamente alle spalle. Adesso il calciatore punta a tornare titolare nella sfida che vedrà i partenopei affrontare i capitolini. Per Spalletti, si tratta della miglior notizia possibile.

L’ex Dinamo Batumi, fin qui, ha messo a verbale 9 reti e 12 assist in 20 apparizioni complessive tra Serie A e Champions League. Un talento cristallino, capace di raccogliere senza problemi l’eredità lasciata da Lorenzo Insigne e di trafiggere le difese avversarie in qualsiasi momento della partita. Nei prossimi giorni l’allenatore azzurro lo sottoporrà ad una serie di test ma la fumata bianca si sta avvicinando. Salvo sorprese, Kvaratskhelia ci sarà contro la Roma.