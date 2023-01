😳 Napoli-Roma, tifosi azzurri in ansia: ecco svelato il motivo

Verso Napoli-Roma, tra i tifosi azzurri nasce una nuova paura. Sono tutti in ansia, ecco svelato il motivo. Anche Spalletti trattiene il fiato.

Meno di una settimana e poi sarà fischio di inizio. Al Maradona, sarà ospite la Roma di José Mourinho: una formazione in piena salute, che nelle ultime giornate ha subìto soltanto due gol contro il Milan e ha raccolto punti su punti. Adesso i giallorossi sono in piena corsa per la Champions League e contro il Napoli proveranno a portare via qualcosa di importante dall’impianto di Fuorigrotta.

Dalla sua, la formazione allenata e guidata dall’ex Luciano Spalletti vive un momento magico. I cinquanta punti raccolti nel solo girone d’andata sono stati l’esempio di una squadra in totale controllo del proprio destino, nonché assoluta padrona di questa prima parte di stagione. Ora, contro la Roma, il Napoli vorrà bissare il risultato dell’andata, seppur ne siano cambiate di cose dall’ultime volta che si sono incrociati Spalletti e Mourinho. E tra i tifosi partenopei ha iniziato a crescere e a serpeggiare un’ansia nuova, soprattutto al pensiero del confronto che ci sarà domenica sera tra le mura dell’ex Stadio San Paolo.

Napoli-Roma, ecco qual è la nuova paura dei tifosi azzurri: c’è un motivo ben preciso

Grande differenza rispetto alla gara dell’andata, dopotutto, sarà la presenza di Paulo Dybala. L’argentino è stato vicinissimo al Napoli nel corso dell’ultima estate, prima di optare per un’avventura nella Capitale. Adesso, dopo mesi di difficoltà dal punto di vista fisico, l’argentino si è preso definitivamente la Roma. I gol, gli assist e le prestazioni dell’ex Juventus sono stati trascinanti in questo 2023. E la formazione di Mourinho ha ripreso a volare proprio ora che ha un campione del mondo in più tra le proprie fila.

Un qualcosa che spaventa (e non poco) i tifosi del Napoli, preoccupati dall’exploit della Joya. Rispetto alla gara dell’Olimpico, Spalletti dovrà badare ad un rebus offensivo in più. E anche se Mourinho imposterà una gara difensiva, i colpi di Dybala potrebbero indirizzare il match a favore dei giallorossi.