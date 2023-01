“Regalo al Napoli?”: arriva la risposta di Sarri dopo Lazio-Milan

Maurizio Sarri ha parlato nel post partita dopo la vittoria della sua Lazio contro il Milan. Domanda legata al Napoli e la corsa Scudetto.

Una vittoria convincente e che rilancia la Lazio nelle zone alte della classifica. La sfida dell’Olimpico contro il Milan è stata condita da una vittoria netta, sotto tutto i punti di vista. I biancocelesti si sono imposti con personalità contro una squadra che sulla carta avrebbe dovuto dare maggiore filo da torcere. Cosi non è stato, e la compagine capitolina adesso è in piena corsa per un posto Champions.

Una bagarre che coinvolge diverse squadre, e che vede traffico alle spalle del Napoli. Certo, gli azzurri ad oggi hanno ben 12 punti di vantaggio e la consapevolezza di aver creato un margine importante alle proprie spalle. Il Milan, che poteva avvicinarsi agli azzurri, si è fermato grazie ad una prestazione sontuosa della Lazio.

Maurizio Sarri ha preparato al meglio la partita, ha messo in campo una squadra non soltanto preparata tatticamente, ma anche con la fame giusta per poter concretamente surclassare gli avversari. Cosi è stato, ed il passivo di ben 4 gol ne è una testimonianza concreta.

Napoli e Scudetto, la risposta di Sarri post Lazio-Milan

La vittoria di stasera suona, per molti, come un assist importante al Napoli che cosi tiene i 12 punti di vantaggio su un Milan che non è riuscito ad accorciare. Ed allora ecco che proprio Maurizio Sarri, intervenuto nel post partita ai microfoni di ‘Dazn’, ha risposto proprio ad una domanda ben specifica: è, quello di stasera, un regalo per la squadra partenopea?

“Abbiamo fatto principalmente un regalo a noi stessi, ci tenevamo tantissimo per la classifica e per dimostrare quanto siamo cresciuti”, le parole di Sarri nel post partita. “Poi se il Napoli è messo bene in classifica per me non è altro che motivo di soddisfazione”, ha poi aggiunto l’ex allenatore degli azzurri. Insomma, un pizzico di soddisfazione nel vedere gli azzurri lì in alto, c’è anche per lo stesso Sarri.