“Momento triste”: occhio Napoli, la sentenza è durissima per i tifosi

Napoli, attenzione alla sentenza durissima per tutti i tifosi: “È un momento triste”, le parole sono nette. Ecco tutti i dettagli, c’entra la Juventus.

Cinquanta punti nel solo girone d’andata sono un vero e proprio schiaffo al campionato. Il Napoli lo sa bene, ma continua a viaggiare forte verso le ultime diciannove giornate di questa Serie A. La concorrenza si sta pian piano sfilando, con gli inciampi delle milanesi e il crollo in classifica della Juventus, ma Spalletti ha le idee chiare. Quindi guai a calare l’attenzione, soprattutto adesso che al Maradona arriverà una formazione in grande salute come la Roma di Mourinho.

Anche perché il campionato è ancora lunghissimo e le ingerenze extra-campo potrebbero influire sulla classifica finale. Il -15 di penalizzazione inflitto alla Vecchia Signora è stato uno shock per tutta la Serie A, che ha cambiato fisionomia e gerarchie in poche ore. Sanzione alla quale, però, lo stesso club bianconero ha fatto ricorso: la speranza è quella di ribaltare nuovamente la sentenza della Giustizia Sportiva e riavvicinarsi alla vetta, o quantomeno alla zona Champions League. Anche se, nel mentre, la notizia è stata accolta con una certa ‘gioia’ da parte dei tifosi avversari.

Occhio Napoli, la sentenza sul momento della Juventus spiazza tutti i tifosi: ecco il motivo

Gioia, però, sbagliata: è questo il pensiero del giornalista Enzo Bucchioni, che ai microfoni di ‘Radio Marte’ ha sentenziato così sul momento della Juventus: “Questo è un momento triste per tutto il calcio italiano, non c’è nulla da godere in questi casi. I bianconeri hanno sbagliato e devono essere punti, ma si arriva a queste sentenze perché il calcio italiano è malato. Tutto il sistema non funziona, per questo nascono queste devianze”