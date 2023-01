😮 Calciomercato, affare milionario a tre cifre: De Laurentiis esulta

Dall’Inghilterra arrivano importanti novità circa un possibile affare per De Laurentiis: ecco la posizione del Napoli sulla vicenda.

Quota 50 per il Napoli al giro di boa della Serie A. Merito di una squadra costruita con sapienza da Giuntoli. Ed anche merito del tecnico Luciano Spalletti per come sta sfruttando al meglio le caratteristiche della rosa. Tutto questo porta inevitabilmente i calciatori del Napoli ad essere pedine molto appetibili sul mercato.

Tra i calciatori azzurri con maggior impatto c’è senza dubbio Victor Osimhen, il quale sta letteralmente trascinando a suo di gol gli azzurri. Naturale quindi che attorno all’attaccante nigeriano si addensino voci di mercato. Tra queste, stando a quanto riporta l’edizione inglese di Sky Sport, ci sarebbe il Manchester United di ten Hag. Dopo la rottura con Cristiano Ronaldo, con il conseguente addio con rescissione del contratto del portoghese, i Red Devils sono alla ricerca di un altro elemento di spessore da inserire nel loro reparto offensivo. Da qui l’idea di rispolverare i contatti con il Napoli per Osimhen.

Già in estate infatti, come ricorderete, ci furono abboccamenti, legati proprio a Cristiano Ronaldo in uscita. Per alcuni giorni si paventò infatti l’ipotesi di un clamoroso scambio con Victor Osimhen all’Old Trafford e Cr7 al Diego Armando Maradona. Alla fine non se ne fece nulla, in un mancato scambio che, col senno di poi, sta sorridendo al Napoli visti i numeri di Osimhen e la contestuale fine del rapporto tra Manchester United e Cristiano Ronaldo. Un addio che oltretutto è stato condito da tantissime polemiche.

Napoli, lo United ci prova per Osimhen: la risposta azzurra è netta

Il Manchester United, proprio a causa dell’addio di Ronaldo, si starebbe gardando intorno per un nuovo attaccante. La dirigenza dei Red Devils avrebbe quindi deciso di riprendere in mano il numero del Napoli e chiamare per chiedere informazione su di una possibile cessione dell’attaccante nigeriano.

La risposta dall’altra parte è stata netta. De Laurentiis e Giuntoli hanno infatti stabilito una cifra per la cessione non inferiore ai 100 milioni di euro. Soldi che rappresenterebbero, per il Manchester United, un esborso troppo alto e che quindi avrebbero fatto desistere la squadra inglese dal proseguire le trattative. Insomma, se l’affare si dovesse fare, sarà un’affare da non meno di tre cifre per Aurelio De Laurentiis.