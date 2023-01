Milan, lo scudetto ora è un miraggio: notizia terribile per Pioli

Continua a suonare forte l’allarme in casa Milan. Il tecnico Pioli dovrà fare a meno di un top player nelle prossime settimane.

Un incubo, da cui sembra impossibile uscire. Il Milan si interroga dopo gli ultimi risultati negativi che hanno fatto sfumare due dei principali obiettivi stagionali. Una serie di ko inattesi dal club che hanno fatto emergere tutte le criticità della rosa allestita da Paolo Maldini e Frederic Massara nella scorsa estate. Ed ora sarà necessario rialzarsi in fretta, per evitare un tracollo in classifica che rischia di complicare ulteriormente i piani Champions.

Ieri i Campioni d’Italia sono stati travolti dalla Lazio, andando incontro ad una delle loro peggiori serate da quando Stefano Pioli siede sulla panchina rossonera. Un confronto senza storia, vinto dai padroni di casa in maniera fin troppo facile. Un passo falso che si va ad aggiungere alla sconfitta patite per mano del Torino (che ha comportato l’eliminazione della Coppa Italia) e a quella in Supercoppa italiana.

Tante le cause alla base delle difficoltà della squadra, a partire dall’impatto praticamente nullo dei nuovi acquisti. Charles De Ketelaere, preso al termine di un lungo inseguimento dal Bruges, fin qui è stato un oggetto misterioso. Qualche prestazione incoraggiante (soprattutto tra agosto e settembre), poi una lunga sequela di prove incolori. Male anche Divock Origi, a segno soltanto una volta in Serie A. Pioli dovrà cercare di rivitalizzare in tempi rapidi la propria squadra ma la strada appare tutta in salita. Oggi, infatti, sono arrivati aggiornamenti sulle condizioni di Fikayo Tomori e sono tutt’altro che positivi.

Milan, le condizioni di Tomori: arrivato il report

Il difensore, costretto ad uscire ieri intorno al 24esimo per colpa di un problema fisico, nella giornata odierna si è sottoposto ad una serie di esami strumentali che hanno consentito allo staff medico di fare il punto della situazione. I controlli, in particolare, hanno evidenziato una “lesione di un muscolo rotatore dell’anca sinistra”. Il calciatore verrà rivalutato, stando a quanto si legge nel report pubblico sul sito del Milan, tra una settimana.

Intanto, però, Pioli dovrà ridisegnare la difesa e correggere i vari errori alla base delle 4 marcature biancocelesti. Calendario alla mano, Tomori salterà di certo il lunch match di domenica in casa contro il Sassuolo ed è a rischio forfait anche per il derby del 5 febbraio. Per l’allenatore le brutte notizie non finiscono mai. Il campanello d’allarme continua a suonare forte in casa Milan.