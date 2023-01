📞 Napoli, vogliono più spazio: la richiesta a Spalletti dei due azzurri

Due giocatori della rosa del Napoli vorrebbero giocare di più. In questi minuti è spuntato il retroscena e la richisra a Luciano Spalletti.

Il Napoli prosegue una galoppata che punta verso scenari che i tifosi sognano da anni. La corsa Scudetto è ancora lunga, manca tutto il girone di ritorno, ma sognare ad oggi è lecito. I 12 punti di vantaggio rispetto alla seconda in classifica, rappresentano un margine di sicuro ampio e sul quale si potrà lavorare da qui ai prossimi mesi. Che si voglia cercare il colpo grosso, questo ormai è un aspetto chiaro e risaputo. Molto passerà anche dalla freddezza che il Napoli saprà mantenere in quelle che saranno le partite decisive da qui al termine della stagione.

Certo, le inseguitrici al momento non sembra possano rappresentare un reale problema. Il pareggio dell’Inter contro l’Empoli, ma anche il crollo inesorabile di ieri all’Olimpico del Milan contro la Lazio. Insomma, Luciano Spalletti ed i suoi hanno il destino nelle proprie mani. C’è ancora tanto da giocare, e proprio per questo c’è chi sta avanzando delle pretese riguardanti il proprio minutaggio.

Napoli, due azzurri vogliono giocare di più: Spalletti tranquillo…

Il Napoli avrà bisogno di tutti i suoi effettivi per completare la corsa al titolo. Ma c’è chi vorrebbe più spazio. Secondo quanto riportato da questa mattina da ‘La Gazzetta dello Sport’, sarebbero due i giocatori che in particolare avrebbero chiesto di giocare di più. Da una parte Jack Raspasdori, arrivato a Napoli proprio con la speranza di dare via alla sua consacrazione definitiva dopo gli ottimi anni con la maglia del Sassuolo.

Dall’altra parte Giovanni Simeone, sempre pronto quando chiamato in causa ed elemento di assoluto affidamento. Due attaccanti che vorrebbero stare di più in campo, ma Luciano Spalletti è tranquillo: c’è consapevolezza degli impegni e delle tante partite. Ci sarà spazio per tutti, su questo non c’è alcun dubbio. Ed anche Raspadori e Simeone potranno dire la loro in quest’annata che potrebbe risultare davvero storica.