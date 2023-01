Calciomercato, colpo di scena Ghoulam: “Ha firmato”

Dopo tanta attesa, Faouzi Ghoulam ha trovato una nuova squadra: il contratto è stato firmato e mancherebbe soltanto l’annuncio ufficiale.

La sua intera carriera si è divisa fra il Saint Etienne e il Napoli. Faouzi Ghoulam ha trascorso ben otto stagioni in maglia azzurra, durante le quali è divenuto uno dei giocatori più amati dai tifosi per dedizione alla causa. Nonché è stato uno dei grandi leader dello spogliatoio azzurro. La sua amicizia con Kalidou Koulibaly è risaputa ed è stata fra i simboli della squadra. Tuttavia professionalmente le cose non sono andate esattamente come sperato.

A causa dei numerosi infortuni e conseguenti operazioni chirurgiche, Ghoulam si è fermato proprio negli anni in cui cominciava a divenire uno dei terzini più forti in assoluto in Europa e non è mai riuscito a ritrovare del tutto la condizione. Ciò l’ha portato ad assumere il ruolo di subalterno nella rosa azzurra ma ha anche portato ad avere difficoltà nel trovare una squadra disposta a tesserarlo.

Così, con sempre meno spazio a disposizione, Ghoulam ha atteso la naturale scadenza del contratto col Napoli per congedarsi dalla città e dalla squadra che tanto ha amato e ha rappresentato la parte più importante e lunga della sua carriera, e infatti ha anche indossato la fascia di capitano in alcune occasioni.

Ghoulam ritorna in campo: giocherà con l’Angers

Dallo scorso maggio, il giocatore franco-algerino non ha mai smesso di allenarsi per rendersi pronto a una prossima avventura professionale. Inizialmente sembrava vicino a un ritorno al Saint-Etienne. I colloqui sono andati avanti per un po’, prima che il tutto terminasse con un nulla di fatto. Dopo tanta attesa, però, la pazienza del calciatore è stata ricompensata.

Secondo quanto riferisce ‘TMW’, il difensore Faouzi Ghoulam ha trovato un accordo con l’Angers, stessa squadra nella quale ad oggi milita il 22enne marocchino, Azzedine Ounahi, che piace al Napoli dopo averlo apprezzato ai Mondiali di Qatar 2022 col Marocco. Pare che Ghoulam abbia già firmato un contratto di sei mesi, fino al 30 giugno 2023 e manchi soltanto l’annuncio ufficiale.