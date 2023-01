😍 “Contatti avviati”: Calciomercato Napoli, salti di gioia per i tifosi

Il calciomercato del Napoli, dopo lo scambio tra Gollini e Sirigu, potrebbe regalare altre novità ai tifosi partenopei.

Dopo l’ultimo turno di campionato, il Napoli è letteralmente scappato via. Gli azzurri, grazie alle sconfitte delle due milanesi contro Empoli e Lazio ed il pareggio della Juventus contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, hanno infatti adesso la bellezza di dodici punti di vantaggio sul secondo posto, occupato dal Milan di Stefano Pioli.

E’ la prima volta che in Serie A una squadra ha questo distacco rispetto alle proprie avversarie, ma gli azzurri sono consapevoli che il discorso Scudetto non è ancora chiuso del tutto. Anche perché la prossima gara contro la Roma di José Mourinho porta con sé tantissimi pericoli, visto anche il momento di forma dei giallorossi.

La Roma, infatti, ha totalizzato ben dieci punti nelle prime quattro giornate del 2023. Inoltre, i giallorossi, quasi certamente, chiuderanno tutti gli spazi per non concedere la profondità a giocatori del calibro di Osimhen e Kvaratskhelia, il quale dovrebbe recuperare dall’influenza che gli ha fatto saltare la Salernitana. Tuttavia, oltre alle ‘semplici’ questioni di campo, il Napoli è attento a possibili occasioni che potrebbe regalare il calciomercato.

Calciomercato Napoli, Giuntoli prova a chiudere per Brekalo del Wolfsburg

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, il club partenopeo ha avviato i contatti con il Wolfsburg per cercare di prendere già in questa sessione invernale di gennaio Josip Brekalo. Quella di prendere l’ex Torino potrebbe essere un’ottima opportunità, visto che il giocatore ha il contratto in scadenza con il team tedesco.

La volontà di Brekalo, che ha tutta l’intenzione di vestire la maglia azzurra, potrebbe risultare fondamentale per concludere la trattativa in maniera positiva. Tuttavia, il possibile arrivo del calciatore croato è legato ad eventuali cessioni tra le fila della squadra guidata da Luciano Spalletti. Oltre a quello del Napoli, bisogna sottolineare anche il forte di un altro team italiano, ovvero l’Udinese della famiglia Pozzo.