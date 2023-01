Colpo di scena Napoli, doccia fredda sul mercato: Giuntoli gelato

Il Napoli beffato sul filo di lana nella corsa a uno dei suoi principali obiettivi di mercato. Giuntoli se l’è visto soffiare da un club di A.

Soffiato al fotofinish, quello che poteva essere il nuovo rinforzo del Napoli di Luciano Spalletti. In questi ultimi giorni di mercato, con un primo posto saldo in campionato, Giuntoli stava cercando di aggiungere gli ultimi pezzi alla rosa azzurra. Un rinforzo di valore per aiutare la squadra ad affrontare al meglio la seconda parte della stagione, che vedrà anche l’importante impegno in Champions League.

Si sa che la dirigenza partenopea è al lavoro da settimane per tappare le ultime falle nella squadra a disposizione di Spalletti. Un paio di colpi sono già stati piazzati, a partire da Bartosz Bereszynski, il terzino polacco arrivato in prestito dalla Sampdoria per fare da vice di Di Lorenzo. Un altro affare s’è concluso proprio ieri, con l’arrivo di Gollini in prestito dalla Fiorentina, dopo che Sirigu aveva deciso di cambiare aria, rendendo necessario trovare un’alternativa al titolare Meret.

A lungo si era parlato, infine, di un nuovo nome a centrocampo, come ideale riserva di Lobotka. I nomi messi sul piatto erano stati, inizialmente quelli di Lukic e di Ilic, ma alla fine il Napoli si era spostato su Ounahi. L’affare però pare ormai sfumato, almeno per gennaio, con Demme che da partente è rientrato convintamente nei ranghi, pronto a essere chiamato in causa. Giuntoli, allora, era andato a cercare un nuovo tassello d’occasione in attacco, ma un altro club lo ha anticipato.

Napoli, Brekalo soffiato sul filo di lana

L’idea del ds azzurro era Josip Brekalo, 24enne attaccante croato del Wolfsburg, già visto in Serie A col Torino nella scorsa stagione. Il giocatore, di ruolo ala sinistra, sarebbe stato un buon innesto, come alternativa di prestigio a Kvaratskhelia. Essendo in scadenza con il club tedesco, Giuntoli aveva pensato di prenderlo per giugno, ma come rivela ‘SerieANews.com’, la possibilità è ormai sfumata.

La Fiorentina si è messa di mezza, superando la concorrenza del Napoli, ma anche di Monza e Udinese. Il club viola si è probabilmente fatto forza anche della volontà del giocatore, che ha ormai rotto col Wolfsburg e voleva trasferirsi subito, per non perdere l’intera stagione in panchina. Nella prima parte dell’anno, infatti, l’ex Torino ha giocato appena 313 minuti in 7 partite.