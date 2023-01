“Vogliamo tenerlo a lungo”, ma per il Napoli è una mazzata: Giuntoli gelato

Per il Napoli e Cristiano Giuntoli, dopo l’arrivo di Pierluigi Gollini, bisogna registrare una mazzata in sede di calciomercato.

Dopo l’ultimo turno del girone di andata, il Napoli di Luciano Spalletti ha letteralmente preso il volo. I partenopei, viste le sconfitte dell’Inter e del Milan, rispettivamente, contro Empoli e Lazio, hanno infatti il grandissimo vantaggio di dodici punti sul secondo posto, dove c’è il team guidato da Stefano Pioli.

Tuttavia, oltre all’incredibile allungo sulle proprie inseguitrici, per il Napoli questi giorni sono stati importanti anche in sede di calciomercato. Gli azzurri, dopo quello con la Sampdoria tra Zanoli e Bereszynski, hanno compiuto un altro scambio di prestiti.

Cristiano Giuntoli ha infatti raggiunto un accordo con la Fiorentina per lo scambio tra Salvatore Sirigu, il quale si giocherà il posto da titolare nel team guidato da Vincenzo Italiano con Pietro Terracciano, e Pierluigi Gollini che, invece, sarà il nuovo vice di Alex Meret. Tuttavia, per il direttore sportivo non ci sono solo buone notizie che arrivano da radio mercato.

Napoli, che mazzata per Giuntoli dal vicepresidente del Lecce: “Azzurri su Hjulmand? Vogliamo tenerlo a lungo”

Alessandro Adamo, vicepresidente del Lecce, ha infatti ribadito a ‘Radio Punto Nuovo’ la volontà di non vendere un giocatore di Marco Baroni accostato proprio al Napoli di Cristiano Giuntoli: “Il club azzurro sta seguendo Hjulmand? Sarà il nostro direttore sportivo a gestire tutto. Per noi è un giocatore fondamentale, sta facendo molto bene. Vogliamo tenerlo a lungo con noi. Anche il campionato è ancora molto lungo, per questo motivo non dobbiamo lasciarci distrarre ancora a lungo.

Il nome di Morten Hjulmand, di fatto, era stato avvicinato nelle scorse settimane al Napoli che, però, non sta seguendo solo il giocatore del Lecce. Secondo quanto raccolto da ‘Sky Sport’, Cristiano Giuntoli sta avendo dei contatti in queste ore con il Wolfsburg per Josip Brekalo. L’ex granata gradirebbe il suo approdo sotto l’ombra del Vesuvio, anche perché il suo contratto con il club tedesco scadrà il prossimo 30 giugno.