Napoli-Roma, doppia mossa a sorpresa di Spalletti per fermare Mourinho

Il Napoli capolista è una delle più belle realtà di questa stagione. Il club partenopeo sogna e lavora in vista del prossimo big match.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha terminato il girone di andata nel migliore dei modi. La vittoria sulla Salernitana è stato il modo migliore di chiudere, ma per i tifosi azzurri le buone notizie non sono finite. I ko di Inter e Milan hanno quasi chiuso i giochi e la formazione partenopea è arrivata al giro di boa con un vantaggio record sulle principali avversarie.

Dodici punti sul Milan campione d’Italia e tredici sull’Inter e sulle romane, mai nella storia avevamo visto un distacco del genere dopo solo diciannove giornate. La squadra ora può giocare ancora più tranquilla, consapevole che un eventuale passo falso non può frenare la corsa scudetto. I tifosi sono in ansia e c’è un’attesa spasmodica per i prossimi mesi.

La capolista disputerà quasi tutti i big match del girone di ritorno davanti ai propri tifosi e si comincerà già domenica sera. Il Napoli affronterà al Maradona la Roma di Josè Mourinho, una delle squadre più in forma del campionato e ora più che mai in piena zona Champions. Napoli-Roma è il derby del Mezzogiorno e resta comunque una sfida piuttosto sentita.

Napoli-Roma, Spalletti ha già scelto

Il tecnico Luciano Spalletti lavora in vista del big match di domenica e studia la miglior formazione possibile. L’edizione odierna del Corriere dello Sport anticipa le possibili scelte del tecnico toscano e non è da escludere che ci possano essere importanti novità, rispetto alle ultime sfide, nel reparto offensivo.

Il club azzurro dovrebbe rilanciare dal primo minuto il talento georgiano Kvicha Kvaratskhelia, reduce da piccoli problemi fisici che lo hanno costretto a rallentare. Ora Kvicha è tornato in gruppo ed i tifosi non vedono l’ora di vederlo all’opera. La grande novità riguarda però il macedone Elmas, uno dei calciatori più in forma del club partenopeo. Spalletti non ha alcuna intenzione di rinunciare a lui e, come conferma il quotidiano, dovrebbe partire titolare preferito a Lozano e Politano.