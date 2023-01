Napoli, Gollini rimane incredulo: gli è stato detto in diretta

Botta e risposta durante la trasmissione. Due opinioni inconciliabili sul Napoli e sul colpo di calciomercato.

Ultimi giorni di calciomercato anche in casa Napoli. Se sul campo Luciano Spalletti sta facendo cose straordinarie e sta conducendo il Napoli in testa alla classifica di Serie A, senza dimenticarci della qualificazione agli ottavi di Champions League ottenuta con largo anticipo, Giuntoli prova a piazzare gli ultimi ritocchi di mercato per fornire al tecnico una squadra quanto più completa possibile.

Nel pomeriggio è arrivato il secondo colpo di mercato del Napoli. Dopo l’arrivo di Bereszyński, acquistato dalla Samp nello scambio con Zanoli, ecco che è arrivato anche Gollini, il quale prende il posto del partente Sirigu. Con il portiere ex PSG che è andato a Firenze, Gollini ha fatto il percorso opposto, non prima però di passare dall’Atalanta, squadra proprietaria del suo cartellino. Dopo un anno e mezzo in chiaroscuro, prima al Tottenham e poi alla Fiorentina, Gollini arriva per fare il dodicesimo con la speranza però di potersi rilanciare a tornare il portiere di livello dei primi anni a Bergamo.

Il suo arrivo ha però scatenato un dibattito nell’ambiente napoletano con i due giornalisti Mimmo Malfitano e Antonio Corrado che hanno mostrato, durante la trasmissione Fuorigioco, in onda su Tele A, il loro punto di vista diametralmente opposto sull’acquisto del calciatore. Chi lo ritiene un colpo utile e chi invece lo considera semplicemente un dodicesimo che non giocherà nemmeno un minuto.

Napoli, botta e risposta su Gollini. “Buon colpo!”, “Non giocherà nemmeno un minuto”

Ad aprire la discussione Antonio Corrado che si sbilancia su un possibile minutaggio consistente per Gollini: “Il suo arrivo di certo non è stato accolto benissimo da Alex Meret. Stiamo parlando di un buonissimo portiere. Non è un dodicesimo, è un portiere d’esperienza che ha già raccolto molte presenze in Italia e non solo. Potrebbe incidere a livello psicologico su Meret rendendolo meno tranquillo.”

Immediata la risposta di Mimmo Malfitano che invece è di tutt’altro parere. Pensiero esplicato in poche parole che però chiariscono perfettamente quella che è la sua posizione sull’acquisto di Gollini: “Ma cosa dici? Gollini non farà una presenza, vedrai”