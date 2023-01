Napoli, Sarri sfida gli azzurri: pronto l’affondo, Giuntoli a rischio beffa

Il Napoli lavora al calciomercato in vista del futuro. L’ex Maurizio Sarri potrebbe presto ritrovare gli azzurri sul calciomercato.

La Lazio di Maurizio Sarri ha letteralmente dominato l’ultima giornata di campionato. Il club biancoceleste ha rifilato un netto 4 a 0 al Milan campione d’Italia, una prova di forza con i capitolini privi della propria stella Ciro Immobile. La squadra ora sogna sempre di più l’obiettivo Champions League, ma intanto monitora con attenzione il calciomercato.

Da un terzino al vice-Immobile, la società ha le idee chiare e lavorerà in estate per accontentare le richieste del tecnico. Sarri sta valorizzando diversi calciatori e la società, guidata dal patron Claudio Lotito, gongola. Ora la Lazio è terza in classifica, a pari merito con club che hanno investito molto di più come l’Inter dell’ex Simone Inzaghi e come i cugini della Roma.

I prossimi impegni saranno fondamentali per capire gli obiettivi del club ed il tecnico non vede l’ora di ritrovare il suo bomber Ciro Immobile, capocannoniere degli anni passati e quest’anno alle prese con importanti guai fisici. Il bomber di origini campane sta lavorando per tornare ma intanto il tecnico ha preso le misure usando come alternative lo spagnolo Pedro o il ‘Falso Nueve’ Felipe Anderson.

Lazio, Sarri sfida il Napoli per Parisi

Il portale Sportitalia analizza le prossime mossa del club biancoceleste. Secondo Alfredo Pedullà la società farà un tentativo in questi ultimi giorni di mercato per Luca Pellegrini, terzino dell’Eintracht Francoforte ma di proprietà della Juventus. Il giocatore potrebbe tornare in Italia, magari ancora con la formula del prestito ed i tedeschi avrebbero già avallato l’operazione.

Il club romano ha come obiettivo prioritario per l’estate il terzino dell’Empoli Fabiano Parisi, una delle rivelazioni di questa stagione. Il calciatore è nel mirino del Napoli da diverso tempo e la Lazio è pronta a sfidare gli azzurri e provare il colpo per l’estate. Sarri lavora per l’obiettivo Champions, ma intanto mette ‘i bastoni tra le ruote’ alla sua ex squadra nonchè capolista del campionato.