😍 Napoli, Giuntoli scatenato: pronto il doppio colpo da sogno

Il Napoli ha messo nel mirino i prossimi due rinforzi da regalare al tecnico Spalletti. Giuntoli prepara il doppio colpo da sogno.

Il mercato invernale del Napoli è da considerare chiuso. Ieri il club ha ufficializzato l’acquisto di Pierluigi Gollini dalla Fiorentina (via Atalanta), che andrà a prendere il posto di Salvatore Sirigu trasferitosi alla Viola. Un colpo, che va ad aggiungersi a quello riguardante Bartosz Bereszyński, pensato per consolidare ulteriormente la rosa azzurra. Adesso il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si concentrerà sulle operazioni da provare a concretizzare in estate.

Tanti i nomi presenti nel taccuino del manager azzurro, come ad esempio Lazar Samardzic ritenuto un ottimo sostituto di Piotr Zielinski. Il polacco, come noto, è impegnato in una complicata trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 e fin qui ha rifiutato le proposte ricevute dalla propria dirigenza. Le parti torneranno ad incontrarsi a breve, ma al momento domanda ed offerta risultano quanto mai distanti.

In caso di partenza dell’ex Udinese, l’idea di Giuntoli è quella di prendere proprio il tedesco valutato dall’Udinese intorno ai 20 milioni. Al tempo stesso i partenopei hanno messo nel mirino un altro giovane della Serie A messosi più volte in luce in questi mesi: Tommaso Baldanzi, autore della rete che lunedì scorso ha permesso all’Empoli di battere l’Inter. L’ennesima perla di una stagione fin qui da incorniciare.

Napoli, Baldanzi e Vicario nel mirino di Giuntoli

Il classe 2003 è riuscito a sovvertire le iniziali gerarchie del tecnico Alessio Zanetti, diventando una delle colonne portanti dei toscani. Qualità nella giocata, buona visione della porta avversaria e tanto dinamismo. Tutte caratteristiche molto apprezzate da Giuntoli il quale, non a caso, ha avviato i contatti con il presidente Fabrizio Corsi al fine di gettare le basi della trattativa. Sul tavolo, inoltre, finirà anche il nome di Guglielmo Vicario.

Il portiere, stando a quanto riportato dal giornalista di ‘Sportitalia’ Alfredo Pedullà, “era stato già sondato dal Napoli la scorsa estate, prima che si chiarisse la vicenda Meret e prima della tentazione Keylor Navas”. Un primo flirt, rimasto poi sulla carta. Adesso, invece, le probabilità di arrivare alla tanto auspicata fumata bianca sono decisamente più alte. Anche perché il Bayern Monaco, altra società che si era fatta avanti, nel frattempo ha cambiato strategia prendendo Yann Sommer dal Borussia Mönchengladbach per 8 milioni. L’assalto sta per scattare. Il Napoli prepara l’ennesima rivoluzione estiva.