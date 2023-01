Napoli, Giuntoli gongola: ottima notizia sul mercato

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli gongola per l’ottima notizia che arriva dal mercato: tutti i dettagli

Il Napoli si è mosso sul mercato prendendo Pierluigi Gollini e Bartosz Bereszynski in due scambi con le cessioni di Salvatore Sirigu e Alessandro Zanoli. Nelle ultime ore il club partenopeo ha espresso un forte interesse per Josip Brekalo, attualmente al Wolfsburg con un passato al Torino in Serie A. Ma alla fine andrà alla Fiorentina, che è stata più lesta anche perché trattava con il club tedesco da qualche settimana. E dunque, Cristiano Giuntoli dovrà puntare su nuovi obiettivi.

Il giocatore a cui il Napoli è più interessato sul mercato è senza dubbio Azzedine Ounahi. Il centrocampista dell’Angers potrebbe andar via a fine stagione, con Giuntoli che ha trattato con il club francese senza trovare l’accordo. La richiesta è di almeno venticinque milioni di euro, una cifra molto alta per una squadra che è ultima in Ligue 1 e deve cedere Ounahi dopo il grande Mondiale disputato con la maglia del Marocco.

Napoli, la bella notizia su Ounahi

Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, ha parlato ai microfoni di TG Sport a Rai 2: “Per il Napoli c’è un’ottima notizia, il Leeds United non è interessato a Ounahi”. Poi prosegue: “I partenopei si sono defilati a gennaio, sarà un discorso posticipato, per giugno. Inoltre, Brekalo è molto vicino alla Fiorentina”. Ounahi in questa stagione ha disputato quindici partite con l’Angers in campionato, anche se dopo il Mondiale ne ha saltata qualcuna, precisamente quattro, tornando in campo per 30′ contro il Clermont nella sconfitta per 1-2.

Il Napoli non si spinge oltre i venti milioni di euro per acquistare il centrocampista marocchino. Mentre l’Angers vuole certamente di più. C’è da valutare anche la situazione di Piotr Zielinski, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2024 e non ha ancora rinnovato. L’arrivo di Ounahi potrebbe essere utile anche nell’ottica di un addio del polacco, che guadagna 3,5 milioni di euro a stagione, al momento troppo per le casse del club partenopeo.