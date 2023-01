😱 Napoli, visto che ha fatto Lavezzi? I tifosi sono impazziti

Nel momento migliore della stagione del Napoli in Serie A arriva il messaggio del Pocho Lavezzi, che emoziona tutti i tifosi azzurri.

Grande appuntamento per la squadra di Luciano Spalletti alla prima gara del girone di ritorno del campionato di Serie A. Gli azzurri infatti ospiteranno allo ‘Stadio Diego Armando Maradona’ la Roma di José Mourinho. Si tratta di una sfida che avrà anche un anteprima speciale, poiché attraverso un comunicato apposito la società partenopea ha annunciato un’attività prima del fischio d’inizio, senza però rilasciare indizi. Almeno al momento.

Con o senza evento in previsione, i tifosi del Napoli accoreranno comunque in massa presso l’impianto di Fuorigrotta. Da giorni infatti è già noto che la sfida sarà sold-out. Ogni ordine di posto del Maradona sarà occupato, e non è prevista la presenza di tifosi ospiti. La trasferta è vietata a quelli della Roma così come ai sostenitori del Napoli, dopo gli scontri in autostrada tra rappresentanti dei rispettivi gruppi ultras.

Fra le buone notizie c’è il rientro in gruppo del georgiano Kvaratskhelia. Dopo essere stato assente in occasione del derby campano contro la Salernitana a causa di una sindrome influenzale, l’attaccante sta riprendendo le sessioni di allenamento collettive e potrebbe essere schierato fin da subito in occasione del match contro i giallorossi.

Napoli nel cuore: il post del Pocho Lavezzi sui social fa furore

Nessuno vuole mancare ad alcun appuntamento che il Napoli ha in calendario. La stagione degli azzurri è così esaltante, che ciascuno vuole prenderne parte. Soprattutto chi ne ha vestito e difeso i colori, creando una sinergia irripetibile con la città e la tifoseria. È il caso del Pocho Lavezzi. Si tratta del primo argentino più amato e apprezzo dopo Maradona nonché uno dei giocatori della nuova generazione firmata De Laurentiis.

Il Pocho, che non ha mai dimenticato Napoli e ne ha anche commentato le sfide di Champions per ‘Prime Video’ in questa stagione, ha condiviso sui social nel pomeriggio una sua foto in campo col Napoli, esibendo il suo famoso numero 22. Operazione nostalgia sia per l’ex attaccante che per i tifosi, che subito sono corsi a commentare con amore il suo post.