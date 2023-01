Napoli, decisione a sorpresa: nuovo numero di maglia per il big, è ufficiale

Napoli, arriva la decisione ufficiale nel bel mezzo della stagione. Il big ha un nuovo numero di maglia, a breve sarà tutto formalizzato: ecco i dettagli.

Un cammino tanto netto quanto spettacolare. Il Napoli finora è stato un vero e proprio rullo compressore, dominando un girone d’andata che in pochi avrebbero immaginato così poco combattuto. Gli azzurri hanno raccolto ben cinquanta punti in sole diciannove giornate, accumulando un incredibile margine di dodici e tredici punti sulle milanesi e sulle capitoline, che dalla loro provano a stare in scia.

Merito degli exploit di Osimhen, Kvaratskhelia e compagni, ma anche e soprattutto di una rifondazione avvenuta nel corso dell’ultima estate. Il lavoro svolto sul mercato dal DS Cristiano Giuntoli è stato esemplare, arricchendo e ricostruendo l’organico di Luciano Spalletti con scelte coraggiose e di talento. Adesso gli azzurri hanno due titolari per ruolo, soprattutto dopo le due operazioni completate nel mese di gennaio e che hanno ulteriormente completato la rosa del Napoli. Non solo con l’arrivo di Bartosz Bereszynski, ma anche con quello del portiere Pierluigi Gollini.

Napoli, tutto pronto per Gollini: dopo la firma, arriva la decisione ufficiale sul suo nuovo numero di maglia

Per l’ex big dell’Atalanta, è pronto ad iniziare un nuovo capitolo della sua carriera. Le parentesi con Tottenham e Fiorentina sono state tutt’altro che brillanti, ma il neo-portiere del Napoli ha voglia di ripartire e di farlo alla grande. Certo, davanti avrà una montagna da scalare, visto che la titolarità di Meret in questo momento non appare neanche lontanamente in discussione.

Intanto, Gollini ha deciso il suo nuovo numero di maglia: già dalla gara contro la Roma, l’ex Verona e Atalanta vestirà il 95. Un numero fortunato per lui, oltre che un chiaro riferimento alla sua data di nascita. Come spiega e rivela il ‘Corriere dello Sport’, questa non è una scelta nuova per ‘Gollorius’, visto che ha spesso indossato tale numero nel corso delle sue avventure in giro per la Serie A e per la Premier League. Riuscirà a portargli fortuna in azzurro?