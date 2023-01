“Assist alla Juventus…”: Napoli, cosa succede? Tifosi senza parole

Napoli, attenzione alle parole che sorprendono tutti i tifosi e li lasciano senza parole: “Assist alla Juventus…”, cosa sta succedendo di preciso?

Cinquanta punti nel solo girone d’andata, con un distacco di dodici e tredici punti dalle milanesi e dalle capitoline che inseguono. La prima parte di campionato del Napoli è stato un vero e proprio capolavoro e, adesso, gli uomini allenati e guidati da Luciano Spalletti puntano con forza al bersaglio grosso. Una lunga rincorsa che partirà dalla prima di ritorno contro la Roma di José Mourinho, in un match che può dire già molto di questo 2023 azzurro.

Anche perché l’equilibrio al di sotto del Napoli regna sovrano e i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Basta chiedere a Inter e Milan, arenatesi nell’ultimo turno rispettivamente contro Empoli e Lazio. Due sconfitte che hanno riaperto in maniera ulteriore la corsa alla zona Champions, coinvolgendo anche l’Atalanta che aveva pareggiato nella domenica di Serie A contro la Juventus. La stessa Juventus che, però, adesso potrebbe ricevere un assist importante per il proprio campionato, in maniera paradossale proprio dalla formazione di Luciano Spalletti.

“Assist alla Juventus…”, proprio dal Napoli: l’incredibile retroscena che arriva da Torino, tifosi increduli

L’incredibile retroscena arriva da Torino e spiazza tutti i tifosi del Napoli. A spiegare tutto è l’edizione odierna de ‘La Stampa’, che rivela: “L’assist alla Juventus può arrivare proprio dagli azzurri”, che rallentando e battendo tutte le altre big del campionato può influire sulla corsa al quarto posto. Un dominio che, dunque, può decidere anche la battaglia per la qualificazione in Champions League. E già contro la Roma, in caso di vittoria, gli uomini di Luciano Spalletti rallenterebbero un’altra pretendente al quarto posto.

Un qualcosa che può rimettere in carreggiata la Juventus nella corsa all’Europa, soprattutto se i punti di penalizzazione verranno diminuiti o addirittura eliminati nel corso dei prossimi mesi. Incroci, scenari e speranze che si intersecano tra le fila dei bianconeri. Il Napoli, dalla sua, se ne cura il giusto e pensa solo ad arrivare quanto prima allo Scudetto.