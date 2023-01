“Non accetta”: Napoli-Roma, la novità assoluta sorprende Spalletti

Inattesa notizia giunge questa sera e sarà protagonista di Napoli-Roma: Luciano Spalletti dovrà rivedere la strategia che aveva in mente.

Era stato già preannunciato come il grande assente di Napoli-Roma, mentre verosimilmente sarà quantomeno a disposizione. Si tratta di Nicolò Zaniolo, la cui ultima settimana è stata costellata dalle indiscrezioni di calciomercato e soprattutto dalla rottura con la società giallorossa. Una notizia che va al di là dei rumors, se si considera che il calciatore non ha difatti preso parte alla sfida di campionato contro lo Spezia, poiché non convocato in virtù della vicina cessione.

Giunti al 26 gennaio, ovvero a pochissimi giorni dal sipario sulla finestra invernale di trasferimenti, alla fine Zaniolo pare possa restare in giallorosso e quindi essere preso in considerazione da José Mourinho per la complicata sfida dello ‘Stadio Diego Armando Maradona’ contro il Napoli capolista di Luciano Spalletti.

Ma cosa è accaduto di preciso? Zaniolo poteva finire in Premier League, al Bournemouth. La società pare avesse presentato un’offerta ufficiale per il 22 della Roma pari a 30 milioni di euro più bonus, oltre a una percentuale sulla futura rivendita del talento italiano. La proposta degli inglesi era fronteggiata dal Milan. O meglio, Zaniolo ha sempre optato per la permanenza in Italia e quindi spinto per la soluzione rossonera. Si è parlato di un accordo fra la dirigenza del Milan e il calciatore per 3,5 milioni di euro a stagione per un contratto pluriennale.

Né Milan né Bournemouth: Zaniolo potrebbe esserci per Napoli-Roma

I due discorsi con i due club si sono entrambi fermati. Da una parte ha giocato un ruolo chiave il no di Zaniolo, ad oggi, al trasferimento in Premier League dalla Serie A, mentre nel caso del Milan l’ostacolo principale sarebbero le possibilità economiche dei rossoneri. Nessun affare a titolo definitivo, come richiesto dalla Roma, bensì soltanto sulla base del prestito. Maldini e Massara si sono ritirati, consapevoli di non poter reggere l’offerta del Bournemouth.

Riscontrando estrema difficoltà a sbloccare una delle due trattative, la possibilità più concreta è che Zaniolo resti alla Roma. Lo ha raccontato tramite Twitter il giornalista di ‘SKY’, Angelo Mangiante: “Bournemouth e Roma devono ora convincere Zaniolo ad accettare la cessione (30m subito a titolo definitivo + bonus) favorevole per la Roma per prendere subito il sostituto. Per ora Zaniolo non accetta la soluzione inglese e valuta anche ipotesi di rimanere a Roma”. In attesa di sviluppi dell’ultim’ora, il Napoli comincia a familiarizzare con l’idea di poter ritrovare il calciatore a Fuorigrotta da rivale, domenica sera.