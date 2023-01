Napoli, salti di gioia per Osimhen e Kvaratskhelia: sono i migliori

Bellissima notizia è arrivata in casa Napoli e riguarda i due attaccanti, Osimhen e Kvaratskhelia: non c’è alcun dubbio più, dopo l’ulteriore riconoscimento globale.

Ci siamo. L’attesa e consueta lista del ‘The Guardian’ è stata resa nota ed elenca i migliori 100 giocatori del 2022. La votazione si svolge fra allenatori, emittenti, giornalisti, corrispondenti ed editori da tutti il mondo, selezionato dal quotidiano per formare una giuria competente e il più globale possibile. In considerazione vengono presi tanti parametri, il più oggettivi possibili. Niente retribuzione, come sottolinea il giornale, ma solo analisi e riflessione dei prescelti.

Non c’è stata grossa attesa fra i sostenitori del Napoli per scrutare la lista con attenzione al fine di incontrare un giocatore azzurro. Sapete perché? Perché il primo è nell’immagine di apertura del pezzo, alla sinistra di chi legge. Il più visibile, così come lo è il suo talento. Si tratta dell’attaccante georgiano Khvicha Kvaratskhelia. Figura in copertina e viene considerato una new entry insieme a Martin Odegaard dell’Arsenal e Sadio Mane del Bayern Monaco.

I primi dieci volti ancora non sono apparsi, ma c’è un altro azzurro insieme al georgiano, ovvero Victor Osimhen. Impossibile rimanere freddi dinanzi alla straripante rapacità del centravanti nigeriano. D’altro canto si tratta dell’attuale capocannoniere della Serie A con 13 gol in 19 partite di campionato.

The Guardian, Kvaratskhelia e Osimhen tra i 100 migliori giocatori del 2022

Il primo “italiano” in lista è Rafael Leao al 23esimo posto, seguito al 30esimo posto dal compagno di squadra Olivier Giroud. La sua performance ai Mondiali di Qatar 2022 con la Francia ha sicuramente avuto un peso rilevante. Al 40esimo posto c’è appunto Kvaratskhelia, appena dietro Toni Kroos del Real Madrid.

Victor Osimhen è invece alla 52esima postazione, e avanti a lui altri due rossoneri: Theo Hernandez come 46esimo e Sofyan Amrabat come 49esimo. Gli altri italiani in lista sono poi Dusan Vlahovic della Juventus 66esimo, per l’Inter Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez rispettivamente 68esimo e 70esimo. Nicolò Barella è invece il il 73esimo della lista e dopo di lui c’è il rossonero Mike Maignan. C’è ancora un po’ di Napoli nel ‘The Guardian’, perché non manca Ciro Immobile della Lazio all’87esimo. Chiude la Serie A Sandro Tonali del Milan al 96esimo.