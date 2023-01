Napoli, stavolta Giuntoli alza bandiera bianca: il ds molla tutto

Il Napoli ha provato il colpo in queste ore di mercato. Nulla da fare per Cristiano Giuntoli che si è arreso ed ha alzato bandiera bianca.

Il mercato del Napoli ha visto, fino a questo momento, l’arrivo in azzurro di Bartosz Bereszynski e Pierluigi Gollini, giocatori che andranno a dare manforte ad un organico già di per sé ben strutturato. Nessun colpo ad effetto da parte del club azzurro, anche perchè la squadra a disposizione di Luciano Spalletti ha già dimostrato di essere forte e preparata nelle prime appare della stagione. Si andrà avanti cosi, senza stravolgimenti ma con l’inserimento di giocatori funzionali al sistema tattico del tecnico toscano.

Nel caso di Gollini, tra l’altro, si è andati a lavorare anche sul malcontento di un giocatore come Sirigu che cercava più spazio. Cosi come era nel caso di Diego Demme, anche se quest’ultimo alla fine ha deciso di restare a Napoli per lavorare insieme alla squadra per centrare il sogno Scudetto. Da qui alla fine del mercato resterà tutto fermo? Possibile, anche se è noto come Cristiano Giuntoli abbia i suoi radar sempre accesi anche quando tutto sembra tacere.

Napoli, addio Brekalo: la Fiorentina ha bruciato subito Giuntoli

In queste ore è emerso l’interessamento del club partenopeo nei confronti di un giocatore che sarebbe potuto arrivare anche in questa finestra di mercato. Quello di Josip Brekalo è un profilo che ha stuzzicato Giuntoli ed evidentemente lo stesso Spalletti. Il Napoli si è mosso, ha mostrato interessa, ma alla fine ha dovuto cedere il passo a chi ha mostrato maggiore fermezza nell’arrivare al giocatore.

Come riportato questa mattina da ‘La Gazzetta dello Sport’, la Fiorentina ha prontamente bruciato il Napoli: il club viola – si legge – ha deciso di muoversi in maniera definitiva proprio quando Giuntoli ha provato ad avvicinare Brekalo. Così la viola ha rotto gli indugi, andando forte sul giocatore e sfruttando anche quei canali costruiti nelle scorse settimane con l’entourage dello stesso attaccante croato. Nulla da fare, dunque, per il direttore sportivo azzurro.