Napoli, l’erede di Osimhen già c’è: il ds non ha dubbi

Il Napoli sta dominando il campionato italiano, ma in sede di calciomercato è già stato designato un erede di un azzurro.

Grazie ai risultati dell’ultimo turno di campionato, il Napoli ha letteralmente preso il largo in classifica. Il team campano, infatti, ha adesso un margine di ben dodici punti di vantaggio sul secondo posto, occupato dal Milan di Stefano Pioli.

Tuttavia, gli azzurri non possono permettersi di rilassarsi, visto che domenica sera allo Stadio Diego Armando Maradona arriverà la Roma di José Mourinho. Il Napoli, infatti, avrà di fronte a sé una delle migliori difese del campionato. Gli azzuri per cercare di scardinare il reparto arretrato capitolo avrà di fatto un estremo bisogno del capocannoniere della nostra Serie A: Victor Osimhen.

Il nigeriano, infatti, quest’anno sta dimostrando di aver fatto un salto importante rispetto alle prime due stagioni in maglia azzurra. Con Osimhen, di fatto, il Napoli parte con un gol di vantaggio, visto che in campionato ha segnato 13 gol in 15 partite, dove ha fornito anche 4 assist vincenti ai propri compagni. Tuttavia, queste prestazioni dell’azzurro hanno attirato il forte interesse di club stranieri, soprattutto quello di Manchester United.

Napoli, Andrea Carnevale propone l’erede di Victor Osimhen: “Punterei su Beto”

In attesa di ulteriori sviluppi sulla possibile cessione o meno di Osimhen la prossima estate, ad Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli è stato ‘proposto’ già un suo sostituto. Andrea Carnevale, ex giocatore azzurro ed ora osservatore dell’Udinese, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni nel corso del programma ‘Legends-Ci vediamo a Napoli’: “Se dovesse andare via il nigeriano, e sono certo che accadrà, al Napoli consiglio Beto”.

L’ex calciatore del team partenopeo ha poi svelato un retroscena su Kvaratskhelia: “Ha tecnica, riesce a dare profondità, ha qualità ma riesce a resistere fisicamente per tutta la durata della partita. In passato abbiamo pensato di portarlo all’Udinese, ma è stato diversi anni fa. Era giovanissimo, tuttavia aveva la fila e per noi era impossibile prenderlo”.