❓ Napoli-Roma, Spalletti stravolge tutto: perchè ha preso questa decisione?

Una decisione che spiazza tutti, quella di Luciano Spalletti. L’allenatore prepara la mossa a sorpresa per la sfida tra Napoli e Roma.

Si avvicina l’importante sfida di domenica sera che vedrà di fronte il Napoli e la Roma, due squadre che lottano per importanti traguardi. Gli azzurri comandano la classifica, e lo Scudetto ad oggi rappresenta un obiettivo legittimo e perseguibile. I ragazzi di Josè Mourinho, di contro, si sono rifatti sotto in maniera importante per un posto in Champions League. Manca ancora molto alla fine del campionato, tutto un girone di ritorno che potrebbe stravolgere gli equilibri.

Ad oggi, però, Roma e Napoli viaggiano a velocità importante. I giallorossi, tra l’altro, hanno finalmente ritrovato una dinamicità offensiva che è mancata per diverso tempo. La coppia Abraham-Dybala funziona, e sta trascinando la squadra. Proprio per questo Luciano Spalletti sa benissimo che il tutto andrà gestito con grande freddezza. Al Napoli servirà un’organizzazione tattica degna di nota per fermare una squadra che oggi appare tremendamente in forma.

Napoli, Spalletti spiazza tutti: scelta a sorpresa, cambiano le gerarchie

Insomma, quando mancano appena due giorni alla partita è tempo di sciogliere i dubbi. Spalletti starà pensando con grande concentrazione all’undici da mandare in campo contro i giallorossi. E pare che proprio l’allenatore del Napoli possa presentare una sorpresa per la sfida contro la Roma. Decisione che potrebbe stravolgere tutto, comprese le gerarchie all’interno della rosa azzurra.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, l’allenatore starebbe pensando ad un tridente composto da Osimhen al centro, Kvaratskhelia a sinistra ed Elmas a destra. Quest’ultimo va a scalzare, dunque, sia Politano che Lozano, entrambi intestatari di diritto della corsia destra per quanto riguarda la zona alta del campo.

Ma come bisogna valutare questa decisione? Di sicuro Spalletti, cosi facendo, va ad inserire un ulteriore variabile alla manovra offensiva, e si dà la possibilità di allargare lo spazio decisionale. Detto questo, Elmas potrebbe magari garantire maggiore copertura, soprattutto contro una Roma che ad oggi sembra avere uno potenza offensiva importante. Come l’avranno presa Lozano e Politano?