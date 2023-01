“Vuole andare via”: occhio Napoli, la verità ufficiale gela i tifosi

Vigilia di fuoco per il Napoli, in vista della gara contro la Roma domani al Maradona. La rivelazione ufficiale gela i tifosi, che annuncio

Poco più di ventiquattro ore e sarà fischio di inizio tra Napoli e Roma. Una gara estremamente delicata, che sia Luciano Spalletti che José Mourinho hanno presentato in conferenza stampa come un appuntamento dalle mille insidie. Normale, considerato che a confronto arriveranno due tra i migliori tecnici d’Europa. E due tra le migliori squadre di questo campionato, soprattutto se si considera il momento di forma in questo 2023 sia degli azzurri che dei giallorossi.

Che si aggiunga, poi, anche la voglia di rivalsa della Roma dopo la sconfitta dell’andata, ed ecco che il piatto è più che pronto. Quella di domani, sarà una gara piena zeppa di temi e trappole per ambedue le formazioni.

Il Napoli dovrà fare grossa attenzione alla capacità di far male in contropiede dei giallorossi, seppur questi ultimi avranno delle assenze importanti tra le loro fila. Su tutte, quella di Nicolò Zaniolo: ormai separato in casa, il fantasista capitolino non sarà convocato per la trasferta del Maradona. E le parole di José Mourinho in conferenza stampa sono state tutt’altro che tenere, in questa giornata di vigilia.

Napoli-Roma, le parole di Mourinho su Zaniolo: “Vuole andar via”, la rivelazione ufficiale alla vigilia del big-match

“Vuole andar via, è da un mese che il calciatore dice di non voler vestire più la maglia della Roma“: così lo Special-One risponde in conferenza stampa alle domande sul caso Zaniolo. “Purtroppo resterà con noi – continua duramente Mourinho, che spiega – Devo utilizzare il termine purtroppo, perché se un calciatore dice sempre a tutti che vuole andar via, non posso fare altrimenti”.

Di qui, poi il lusitano conclude: “L’ideale è che il calciatore sia felice. Mi aspettavo la sua permanenza, ma a queste condizioni devo ripetere il termine purtroppo. Domani Zaniolo non verrà con noi a Napoli, mentre noi ci concentreremo sulla partita. Adesso non è lui il nostro caso principale”.