Napoli, Spalletti preoccupato per la Champions: arriva una pessima notizia

Alla vigilia del big match Napoli-Roma per Luciano Spalletti giunge una notizia in chiave Champions League che non rende del tutto tranquilli.

L’impegno principale del Napoli è rivolto al campionato. Gli azzurri hanno cominciato il 2023 impegnati su tre fronti: oltre alla Serie A, ci sono Coppa Italia e Champions League. Tuttavia, la squadra di Luciano Spalletti ben rimaneggiata negli 11 della formazione tipo è stata eliminata agli ottavi di finale dalla Cremonese per ciò che concerne la Coppa nazionale. Resta però in gara per la Champions. Chiaramente un ambizioso trofeo, che la squadra affronterà per onorarlo fino in fondo, consapevole della storicità delle avversarie all’interno della competizione, giungendo alle fasi finali.

C’è da dire che la prossima avversaria, per quanto riguarda i valori tecnici, non sembra insormontabile. Il Napoli ritroverà agli ottavi di Champions League l’Eintracht Francoforte, col vantaggio di disputare la gara di ritorno in casa, ovvero allo ‘Stadio Diego Armando Maradona’. La prima partita è in calendario in Germania il prossimo 21 febbraio, mentre a Fuorigrotta avrà luogo il 15 marzo prossimo.

Dinanzi a sé il Napoli ha due settimane di tempo per preparare la partita senza sottovalutare gli avversari della Bundesliga, sebbene stiano vivendo una stagione del tutto diversa da quella azzurra: l’Eintracht di Oliver Glasner è quinto in classifica con 32 punti e un andamento non facile da decifrare, perché altalenante.

Napoli, occhio all’Eintracht Francoforte: fermato il Bayern Monaco

Nelle scorse settimane per i tedeschi è giunta una pessima notizia. In occasione della gara contro lo Schalke-04, vinta dall’Eintracht Francoforte per 3-0, la squadra ha subito il ko di uno dei suoi giocatori fondamentali. Ovvero, si è infortunato Eric Junior Dina Ebimbe, centrocampista in prestito dal PSG. Una lesione al legamento sindesmotico, la quale ha richiesto un intervento chirurgico. Circostanza che gli impedirà di prendere parte alla sfida contro il Napoli, almeno l’andata.

Il cattivo risvolto trova una consolazione, sebbene marginale, nel rendimento collettivo di questa settimana. L’Eintracht Francoforte è stato capace di fermare la capolista Bayern Monaco, chiudendo la sfida di questo weekend sull’1-1. Gol di Sané e Kilo Muani, posizionandosi così a -5 dai bavaresi. Un risultato che mette in allerta il Napoli o meglio manda un messaggio che può essere anche virtuoso: mai sottovalutare un avversario. Soprattutto in Champions League.