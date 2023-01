Napoli, doccia gelata per il big: la scelta di Spalletti spiazza tutti

Il Napoli di Spalletti si prepara alla gara contro la Roma, con il tecnico toscano che potrebbe escludere a sorpresa una delle sue stelle.

Manca poco a Napoli-Roma, prima partita dei partenopei nel girone di ritorno. Una grande sfida al Maradona, l’ennesima contro una big di questo inizio di 2023, dopo Inter e Juventus. Il Napoli ci arriva però abbastanza tranquillo, forte di 12 punti di vantaggio sul Milan secondo e addirittura di 13 sui giallorossi quinti. Ma non senza dubbio: Spalletti deve infatti valutare attentamente le condizioni di una delle sue stelle.

In queste ore c’è molta attesa soprattutto attorno a Khvicha Kvaratskhelia, che è alle prese con l’influenza. Il georgiano, che è stato importantissimo fin qui per il club azzurro, ha saltato le ultime due sfide del Napoli a causa della febbre: in Coppa Italia con la Cremonese e in campionato con la Salernitana. Nella prima occasione è stato sostituito da Zerbin, ma lì Spalletti aveva anche voluto tenere a riposo i titolari. Nella seconda invece ci fu spazio per Elmas.

Il macedone è intervenuto a supplire all’assenza del georgiano in ben tre occasioni su cinque, ma questa volta il suo destino potrebbe essere diverso. Infatti il ‘Corriere dello Sport’ dice che Spalletti potrebbe decidere di far partire Kvaratskhelia dal primo minuto. Purtroppo sorge però un altro dubbio su un titolare importante, secondo quanto riportato stamattina da ‘Il Mattino’.

Spalletti sacrifica un big? La scelta in vista di Napoli-Roma

Si tratterebbe di Piotr Zielinski, il 28enne polacco che sta disputando una stagione d’oro da 6 gol e 7 assist in 26 presenze totali tra tutte le competizioni. Zielinski è anche considerato tra i possibili partenti dell’estate, vista la scadenza del suo contratto nel 2024 e le difficoltà di raggiungere un rinnovo. Ma non sono queste le motivazioni di Spalletti in merito a una sua esclusione dalla gara di domenica.

Il tecnico toscano starebbe invece pensando di fare un po’ di turn over, così da far rifiatare Zielinski. Una scelta delicata, visto anche il valore dell’avversario, ma che potrebbe essere fatta più a cuore leggere considerando le recenti prestazioni del sostituto. Ovvero Eljif Elmas, il 23enne jolly macedone che è già a 5 gol in stagione. È una delle principali riserve del Napoli, subentra spesso e ha pure segnato di recente contro Samp e Juve, per poi giocare titolare al posto di Kvara contro la Salernitana.