Napoli, questa non ci voleva: un guaio in più per Spalletti, a breve sarà ufficiale

La notizia è arrivata proprio in queste ore. Un guaio in più per il Napoli di Luciano Spalletti, il tutto sta per diventare ufficiale.

Il Napoli si prepara alla sfida di domani contro la Roma, match importante per entrambe le squadre. Tre punti che servono alla squadra di Spalletti per legittimare il primo posto in classifica, mentre i giallorossi vogliono la vittoria per proseguire la lotta in zona Champions. La squadra di Josè Mourinho vive un momento brillante, con la coppia Dybala-Abraham che sta dando spettacolo e sembra aver finalmente ritrovato una sinergia che mancava da un po’ di tempo.

Insomma, c’è da temere per il Napoli che dovrà farsi trovare ben solidato in una partita dove ogni giocatore vorrà dire la sua. Cosi anche Luciano Spalletti sta preparando al meglio la sfida contro l’amico Josè, che dalla sua parte si ritrova a gestire una rosa con qualche elemento da gestire al meglio. C’è il caso Zaniolo, ad esempio, a tenere botta ormai da qualche ora, con l’interessamento del Bournemouth che ha fatto saltare dalla poltrona i tifosi giallorossi.

Napoli, la Roma fa l’assist allo Spezia: un guaio in più per Spalletti

Uno dei giocatori che ha trovato poco spazio con Josè Mourinho è senza dubbio Eldor Shomurodov, arrivato dal Genoa ma mai realmente integratosi all’interno dell’ambiente giallorossi. Un attaccante che sembrava dovesse coltivare un processo di maturazione importante nella capitale, ma che invece si è ritrovato a giocare pochissimo. Ecco perché in queste ore si parla di un addio che sta andando concretizzandosi.

E stavolta l’assist della Roma è un guaio per Spalletti. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, siamo ormai ad un passo dall’accordo tra il giocatore uzbeko e lo Spezia. Lo stesso Shomurodov nel pomeriggio ha sciolto le visite mediche con la squadra ligure e si prepara ad una nuova avventura.

Proprio lo Spezia sarà avversario del Napoli dopo la sfida contro la Roma. Un guaio in più per Spalletti, dunque, che si ritroverà davanti un attaccante super motivato e pronto a mettersi in mostra per dare una dimostrazione alla stessa Roma ed ai suoi nuovi tifosi.