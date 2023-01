“Ci può aiutare…”: Napoli, la sentenza in diretta preoccupa Spalletti

Il Napoli è atteso da un gran numero di sfide in questi giorni. La sentenza odierna può complicare i piani di fuga di Spalletti.

Sono tanti gli impegni che attendono il Napoli. Domenica sera, a partire dalle ore 20.45, la capolista affronterà la Roma nel big match della ventesima giornata della Serie A. Un match che si preannuncia equilibrato e fondamentale per entrambe le squadre coinvolte. I padroni di casa, ad esempio, vogliono consolidare il primato in classifica ed allungare ulteriormente. Gli ospiti, invece, sono a caccia di punti per strappare al Milan il secondo posto.

L’attesa è quasi giunta al termine e nell’occasione il mister originario di Certaldo presenterà in campo la migliore formazione possibile. Tra otto giorni, invece, gli azzurri saranno impegnati sul campo dello Spezia partito bene ad inizio 2023 ma poi andato incontro ad una sequela di risultati in chiaroscuro. Alla ripresa del campionato i bianconeri hanno pareggiato con l’Atalanta ed il Lecce e vinto con il Torino.

In seguito, sono arrivate le sconfitte patite per mano dell’Atalanta (in Coppa Italia), della Roma e con il Bologna. Ko che, nell’ambente spezzino, hanno fatto suonare diversi campanelli d’allarme. A preoccupare, in particolare, sono l’eccessiva permeabilità del reparto difensivo (11 reti subite in 6 gare) e la sterilità dell’attacco (soltanto 5 gol fatti). Per la squadra di Luca Gotti non sarà facile quindi arginare la qualità del Napoli ma Mehdi Bourabia resta comunque ottimista.

Napoli, Bourabia analizza la partita con gli azzurri

Il centrocampista, vero metronomo dello Spezia alla luce delle 20 presenze complessive totalizzate e dei 1.496 minuti trascorsi in campo, ieri sera ha parlato ai microfoni di ‘Rai Sport’ analizzando proprio la sfida con il Napoli. “Prepareremo bene questa partita e cercheremo – ha affermato l’ex Sassuolo – di fare una buona prestazione anche se non è affatto facile. Ma giochiamo in casa e ci proveremo”. Il guanto di sfida è stato lanciato.

Il Napoli, in ogni caso, penserà allo Spezia soltanto da lunedì. Adesso, infatti, la concentrazione del gruppo guidato da Luciano Spalletti è interamente rivolta alla partita contro la Roma tornata, grazie alle vittorie ottenute nelle ultime settimane, in piena lotta per un piazzamento in zona Champions League. Alla sfida, come noto, non prenderà parte Nicolò Zaniolo intenzionato a lasciare la capitale il prima possibile e in rotta con l’ambiente.