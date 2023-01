Calciomercato Napoli, colpo a sorpresa: arriva sul gong

Ultime ore di calciomercato che potrebbero riservare una sorpresa ai tifosi del Napoli. Il nome è decisamente inaspettato.

Il Napoli è impegnato questa sera nel posticipo contro la Roma. Al Maradona la squadra di Luciano Spalletti cercherà di avere la meglio su quella di José Mourinho. Da un lato la volontà di continuare la fuga in testa alla classifica, dall’altra il desiderio di approfittare di alcuni risultati di questa giornata in zona Champions League.

Accanto al campo c’è però il mercato, dove Giuntoli in questi ultimi giorni è di fronte alla decisione se non fare nulla oppure piazzare un colpo last minute. Sfumato Azzedine Ounahi, il Napoli potrebbe anche decidere di accontentarsi dei due acquisti fino ad ora portati a casa in questo calciomercato di gennaio: Bereszyński e Gollini.

Secondo Tuttomercatoweb però nelle ultime ore starebbero salendo le quotazioni dell’ala sinistra della Triestina Mattia Felici. Classe 2001, con la maglia gigliata ha fino ad ora collezionato 18 presenze e 3 reti, dimostrandosi una delle maggiori sorprese della Serie C di questa stagione. Il Napoli avrebbe quindi messo nel mirino il giocatore che attualmente sarebbe già stato visionato. Potrebbe quindi, qualora Giuntoli si decidesse a procedere e De Laurentiis desse l’ok, essere un colpo last minute per gli azzurri.

Napoli, Giuntoli guarda in Serie C: nel mirino Felici della Triestina

Non solo il Napoli però: Mattia Felici della Triestina, esterno sinistro classe 2001, sta attirando l’attenzione di diversi club sul mercato. Le prestazioni non sono infatti passate inosservate e, oltre a Giuntoli, la giovane ala è su diversi taccuini di vari direttori sportivi.

Non solo il Napoli lo sta tenendo d’occhio, ma anche squadre del campionato cadetto come Modena, Cagliari e Venezia sono pronte a portarlo in Serie B. Tuttavia la Triestina non avrebbe alcuna intenzione di cederlo. Il calciatore è considerato importante per la lotta alla salvezza della squadra. I biancorossi infatti in questo momento sono sul fondo della classifica del Girone A di Serie C. La Triestina è a 18 punti, a 5 lunghezze dal Piacenza che occupa l’ultimo posto utile per i play-out. Naturale quindi che la società cerchi di non privarsi di uno dei suoi maggiori talenti.